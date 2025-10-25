Овчинский: на юго-западе Москвы строят ЖК по реновации на 516 квартир

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Жилой комплекс на 516 квартир строят по программе реновации в Конькове на юго-западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Жилой комплекс площадью более 48 тысяч квадратных метров, по его словам, возведут по адресу: улица Введенского, земельный участок 9.

"В районе Коньково возводят жилой комплекс по программе реновации из четырех корпусов. В нем будет 516 квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая жилая площадь превысит 25 тысяч квадратных метров. Для создания безбарьерной среды сквозные входы в дом сделают на одном уровне с тротуарами", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он уточнил, что на объекте в настоящее время завершается внутренняя кладка стен, также идут работы по устройству кровли.