https://ria.ru/20251025/ovchinskiy-2050434823.html
Овчинский: на юго-западе Москвы строят ЖК по реновации на 516 квартир
Овчинский: на юго-западе Москвы строят ЖК по реновации на 516 квартир - РИА Новости, 25.10.2025
Овчинский: на юго-западе Москвы строят ЖК по реновации на 516 квартир
Жилой комплекс на 516 квартир строят по программе реновации в Конькове на юго-западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T10:00:00+03:00
2025-10-25T10:00:00+03:00
2025-10-25T10:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:404:2048:1940_1920x0_80_0_0_b3663a226e7ba70a4cbc03d82d989b3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на юго-западе Москвы строят ЖК по реновации на 516 квартир
Овчинский: на юго-западе Москвы возводят ЖК по реновации на 516 квартир
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Жилой комплекс на 516 квартир строят по программе реновации в Конькове на юго-западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилой комплекс площадью более 48 тысяч квадратных метров, по его словам, возведут по адресу: улица Введенского, земельный участок 9.
"В районе Коньково возводят жилой комплекс по программе реновации из четырех корпусов. В нем будет 516 квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая жилая площадь превысит 25 тысяч квадратных метров. Для создания безбарьерной среды сквозные входы в дом сделают на одном уровне с тротуарами", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он уточнил, что на объекте в настоящее время завершается внутренняя кладка стен, также идут работы по устройству кровли.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.