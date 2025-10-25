Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на юго-западе Москвы строят ЖК по реновации на 516 квартир - РИА Новости, 25.10.2025
10:00 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/ovchinskiy-2050434823.html
Овчинский: на юго-западе Москвы строят ЖК по реновации на 516 квартир
2025-10-25T10:00:00+03:00
2025-10-25T10:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Жилой комплекс на 516 квартир строят по программе реновации в Конькове на юго-западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилой комплекс площадью более 48 тысяч квадратных метров, по его словам, возведут по адресу: улица Введенского, земельный участок 9.
"В районе Коньково возводят жилой комплекс по программе реновации из четырех корпусов. В нем будет 516 квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая жилая площадь превысит 25 тысяч квадратных метров. Для создания безбарьерной среды сквозные входы в дом сделают на одном уровне с тротуарами", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он уточнил, что на объекте в настоящее время завершается внутренняя кладка стен, также идут работы по устройству кровли.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
Москва
Владислав Овчинский
Градостроительный комплекс Москвы
Департамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
