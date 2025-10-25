Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:58 25.10.2025
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.10.2025
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Смоленской области, для её отражения работают системы ПВО Минобороны РФ, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.10.2025
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Анохин: в Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Илья Питалев
Города России. Смоленск
© РИА Новости / Илья Питалев
Города России. Смоленск. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Смоленской области, для её отражения работают системы ПВО Минобороны РФ, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, в Смоленской области опасность атаки БПЛА. Для отражения атаки дронов работают системы ПВО министерства обороны России", - написал он в Telegram-канале.
Анохин попросил сохранять спокойствие, отойти от окон и не снимать на фото и видео действия сил ПВО.
Вид на город Юрьевец Ивановской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Смоленская область
Василий Анохин
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
