https://ria.ru/20251025/opasnost-2050522325.html
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.10.2025
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Смоленской области, для её отражения работают системы ПВО Минобороны РФ, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T04:58:00+03:00
2025-10-25T04:58:00+03:00
2025-10-25T04:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/19/1488611901_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9f521492ab71f3aa23b503efca6290d3.jpg
https://ria.ru/20251025/opasnost-2050522219.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/19/1488611901_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_87c2cd84dcedf713dae8ca5c98f40629.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Анохин: в Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников