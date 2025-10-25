https://ria.ru/20251025/opasnost-2050511133.html
В Петербурге объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Санкт-Петербурге, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T01:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
