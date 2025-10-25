Охотника, пропавшего под Первоуральском, нашли живым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Охотник Алексей Григорьев, пропавший под Первоуральском двое суток назад, найден живым, сейчас его везут в больницу для медицинского обследования, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.