Охотника, пропавшего под Первоуральском, нашли живым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Охотник Алексей Григорьев, пропавший под Первоуральском двое суток назад, найден живым, сейчас его везут в больницу для медицинского обследования, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
В субботу Горелых рассказал РИА Новости, что более 50 сотрудников полиции и волонтеров ищут пропавшего в лесу под Первоуральском 64-летнего охотника с двумя гончими собаками. Ранее в полицию обратилась супруга мужчины, уточнив, что муж направился в лес еще в четверг и до настоящего времени не вернулся вместе с собаками, а его сотовый телефон недоступен. В поисках была задействована и спецтехика – квадроциклы, беспилотники, громкоговорители.
"Алексей Григорьев обнаружен живым. Сейчас его везут для медицинского осмотра в ближайшую больницу поселка Кузино. Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно. Говорит, что заблудился. Его собак при нем не было. Поисковым мероприятиям полиции и волонтерам дан отбой. Розыск гончих Айки и Шельмы будет продолжаться их хозяином самостоятельно", – сказал Горелых.