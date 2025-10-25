Рейтинг@Mail.ru
13:01 25.10.2025
Охотника, пропавшего под Первоуральском, нашли живым
Охотника, пропавшего под Первоуральском, нашли живым
происшествия, валерий горелых, алексей григорьев
Происшествия, Валерий Горелых, Алексей Григорьев
Охотника, пропавшего под Первоуральском, нашли живым

Охотника Григорьева, пропавшего под Первоуральском, нашли живым

Автомобиль полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Охотник Алексей Григорьев, пропавший под Первоуральском двое суток назад, найден живым, сейчас его везут в больницу для медицинского обследования, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
В субботу Горелых рассказал РИА Новости, что более 50 сотрудников полиции и волонтеров ищут пропавшего в лесу под Первоуральском 64-летнего охотника с двумя гончими собаками. Ранее в полицию обратилась супруга мужчины, уточнив, что муж направился в лес еще в четверг и до настоящего времени не вернулся вместе с собаками, а его сотовый телефон недоступен. В поисках была задействована и спецтехика – квадроциклы, беспилотники, громкоговорители.
"Алексей Григорьев обнаружен живым. Сейчас его везут для медицинского осмотра в ближайшую больницу поселка Кузино. Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно. Говорит, что заблудился. Его собак при нем не было. Поисковым мероприятиям полиции и волонтерам дан отбой. Розыск гончих Айки и Шельмы будет продолжаться их хозяином самостоятельно", – сказал Горелых.
ПроисшествияВалерий ГорелыхАлексей Григорьев
 
 
