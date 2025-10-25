Рейтинг@Mail.ru
17:44 25.10.2025
В Обнинске обнаружили беспилотник в районе одного из домов
В Обнинске обнаружили беспилотник в районе одного из домов
Беспилотник обнаружен в районе одного из домов в Обнинске Калужской области, пострадавших нет, сообщил врио главы города Стефан Перевалов.
2025-10-25T17:44:00+03:00
2025-10-25T17:44:00+03:00
В Обнинске обнаружили беспилотник в районе одного из домов

В Обнинске в районе одного из домов обнаружили беспилотник, пострадавших нет

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Беспилотник обнаружен в районе одного из домов в Обнинске Калужской области, пострадавших нет, сообщил врио главы города Стефан Перевалов.
"В районе одного из домов по Курчатова обнаружен беспилотник. Пострадавших нет. Все службы работают на месте. Просьба сохранять спокойствие и не выкладывать в сеть фото и видео проводимых оперативных мероприятий", - написал Перевалов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ситуация под контролем.
Заголовок открываемого материала