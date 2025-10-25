https://ria.ru/20251025/obninsk-2050596536.html
В Обнинске обнаружили беспилотник в районе одного из домов
Беспилотник обнаружен в районе одного из домов в Обнинске Калужской области, пострадавших нет, сообщил врио главы города Стефан Перевалов. РИА Новости, 25.10.2025
