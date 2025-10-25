Нутрициолог рассказала о вреде сладкой еды на завтрак

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сладкая еда на завтрак провоцирует всплеск глюкозы и инсулина в крови, что может привести к снижению иммунитета и гормональному дисбалансу, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"Ночь — это прекрасное время для формирования "пищевого окна". К нам не поступает пища во время сна, а значит, мы не получаем дополнительную глюкозу, и не вырабатывается инсулин на ее переработку. К утру глюкоза и инсулин в крови снижаются, что благоприятно влияет на наш метаболизм. Если сразу едим что-то сладкое, то провоцируем всплеск и глюкозы, и инсулина в крови, а за всплеском следует неминуемый откат, то есть падение глюкозы в крови. И снова будет желание съесть сладкое - круг замкнулся", - рассказала эксперт.
Нутрициолог назвала самые распространенные ошибки в питании
23 октября, 03:15
Нутрициолог предупредила, что резкие колебания глюкозы могут привести к серьезным последствиям.
"Такие резкие колебания глюкозы сказываются на метаболизме глюкозы, что ведет к снижению уровня энергии, концентрации, гормональному дисбалансу, снижению иммунитета, повышению уровня воспаления, а также рискам развития диабета и онкологии", - подчеркнула Масленникова.
Эксперт рассказала, как минимизировать неприятные последствия тем, кто не может на завтрак без сладкого.
"Ешьте сладкое только после основного сбалансированного по БЖУ завтрака. Минимизируйте содержание глюкозы, лучше без рафинированного сахара, а со стевией, эритритом, аллюлозой. Добавьте на завтрак побольше клетчатки, это улучшит чувствительность клеток к инсулину", - сказала нутрициолог.
Нутрициолог рассказала, как готовить макароны, чтобы не толстеть
21 октября, 04:15