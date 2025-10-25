Нутрициолог рассказала о вреде сладкой еды на завтрак

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сладкая еда на завтрак провоцирует всплеск глюкозы и инсулина в крови, что может привести к снижению иммунитета и гормональному дисбалансу, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.

"Ночь — это прекрасное время для формирования "пищевого окна". К нам не поступает пища во время сна, а значит, мы не получаем дополнительную глюкозу, и не вырабатывается инсулин на ее переработку. К утру глюкоза и инсулин в крови снижаются, что благоприятно влияет на наш метаболизм. Если сразу едим что-то сладкое, то провоцируем всплеск и глюкозы, и инсулина в крови, а за всплеском следует неминуемый откат, то есть падение глюкозы в крови. И снова будет желание съесть сладкое - круг замкнулся", - рассказала эксперт.

Нутрициолог предупредила, что резкие колебания глюкозы могут привести к серьезным последствиям.

"Такие резкие колебания глюкозы сказываются на метаболизме глюкозы, что ведет к снижению уровня энергии, концентрации, гормональному дисбалансу, снижению иммунитета, повышению уровня воспаления, а также рискам развития диабета и онкологии", - подчеркнула Масленникова.

Эксперт рассказала, как минимизировать неприятные последствия тем, кто не может на завтрак без сладкого.