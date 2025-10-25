В Минске обеспокоены нарастающей тенденцией применения Западом санкций

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская заявила, что в Минске озабочены нарастающей тенденцией агрессивного применения группой западных стран незаконных санкций в отношении суверенных государств.

"Мы озабочены нарастающей тенденцией агрессивного применения группой западных стран незаконных односторонних принудительных мер, финансовых и торговых санкций в отношении суверенных государств", - заявила Бельская на сессии Конференции ООН по торговле и развитию. Текст ее выступления опубликован на сайте постоянного представительства.

По словам дипломата, такие действия оказывают негативное воздействие на мировую экономику и международную торговлю, ограничивают возможности государств в достижении устойчивого развитии, ухудшают продовольственную безопасность, способствуют кризисным явлениям в энергетический сфере.

"Санкции наносят ущерб благосостоянию населения, экономическим и социальным правам граждан не только в государствах-мишенях санкций, но также в третьих странах и государствах-инициаторах санкций", - констатировала она.

Бельская также отметила, что санкции, особенно отраслевые, например, на удобрения, энергоносители, технологии, на иные критически важные подсанкционные товары и услуги, блокируют международные расчеты, вызывают повышение рыночных цен. Она добавила, что санкции в отношении критически важного сырья или продукции приводят к глобальной реконфигурации поставок, поиски альтернативных поставщиков или путей поставок из подсанкционных стран как правило требуют длительного и времени, и дорогостоящих ресурсов.

Азии и "Ограничительные меры в отношении ряда товаров, таких как удобрения, продовольствие вызывают серьезную обеспокоенность негативными последствиями для продовольственной безопасности особенно в отношении уязвимых стран Африки Латинской Америки . Недостаточное внимание к влиянию односторонних принудительных мер составляет проблему, которая требует адекватного решения", - заявила Бельская.

Она подчеркнула, что, будучи специализированным органом Генеральной Ассамблеи ООН, ЮНКТАД должна создать возможности для мониторинга, прогнозирования и реагирования на вызванные односторонними принудительными мерами волатильность цен и нарушения цепочек поставок, в первую очередь, критические важных товаров, энергоресурсов и продовольствия для выявления стран и регионов, подверженных наибольшему риску и в целом оценки воздействия ограничительных мер на мировую экономику, международную торговлю и устойчивое развитие.