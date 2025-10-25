Рейтинг@Mail.ru
В Минске обеспокоены нарастающей тенденцией применения Западом санкций
19:01 25.10.2025
В Минске обеспокоены нарастающей тенденцией применения Западом санкций
Постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская заявила, что в Минске озабочены нарастающей...
в мире
белоруссия
женева (город)
минск
оон
юнктад
белоруссия
женева (город)
минск
В Минске обеспокоены нарастающей тенденцией применения Западом санкций

Бельская: Минск обеспокоен тенденцией применения Западом незаконных санкций

© Фото : Министерство иностранных дел Республики БеларусьПостоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская
Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Республики Беларусь
Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская . Архивное фото
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская заявила, что в Минске озабочены нарастающей тенденцией агрессивного применения группой западных стран незаконных санкций в отношении суверенных государств.
"Мы озабочены нарастающей тенденцией агрессивного применения группой западных стран незаконных односторонних принудительных мер, финансовых и торговых санкций в отношении суверенных государств", - заявила Бельская на сессии Конференции ООН по торговле и развитию. Текст ее выступления опубликован на сайте постоянного представительства.
По словам дипломата, такие действия оказывают негативное воздействие на мировую экономику и международную торговлю, ограничивают возможности государств в достижении устойчивого развитии, ухудшают продовольственную безопасность, способствуют кризисным явлениям в энергетический сфере.
"Санкции наносят ущерб благосостоянию населения, экономическим и социальным правам граждан не только в государствах-мишенях санкций, но также в третьих странах и государствах-инициаторах санкций", - констатировала она.
Бельская также отметила, что санкции, особенно отраслевые, например, на удобрения, энергоносители, технологии, на иные критически важные подсанкционные товары и услуги, блокируют международные расчеты, вызывают повышение рыночных цен. Она добавила, что санкции в отношении критически важного сырья или продукции приводят к глобальной реконфигурации поставок, поиски альтернативных поставщиков или путей поставок из подсанкционных стран как правило требуют длительного и времени, и дорогостоящих ресурсов.
"Ограничительные меры в отношении ряда товаров, таких как удобрения, продовольствие вызывают серьезную обеспокоенность негативными последствиями для продовольственной безопасности особенно в отношении уязвимых стран Африки, Азии и Латинской Америки. Недостаточное внимание к влиянию односторонних принудительных мер составляет проблему, которая требует адекватного решения", - заявила Бельская.
Она подчеркнула, что, будучи специализированным органом Генеральной Ассамблеи ООН, ЮНКТАД должна создать возможности для мониторинга, прогнозирования и реагирования на вызванные односторонними принудительными мерами волатильность цен и нарушения цепочек поставок, в первую очередь, критические важных товаров, энергоресурсов и продовольствия для выявления стран и регионов, подверженных наибольшему риску и в целом оценки воздействия ограничительных мер на мировую экономику, международную торговлю и устойчивое развитие.
"Необходимо расширить межправительственное сотрудничество через ЮНКТАД и другие агентства ООН для анализа и предотвращения негативных последствий односторонних принудительных мер", - сказала дипломат.
