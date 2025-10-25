Жену Макрона записали на налоговом сайте под мужским именем

Броме заявил, что вновь проделал все шаги по входу в личный кабинет вместе с первой леди, однако результат остался прежним. По его словам, в этой части сайта отображается идентификатор граждан, то есть их личность, и эту часть "нельзя изменить". В связи с этим Брижит Макрон подала жалобу через своего адвоката, чтобы было проведено расследование и можно было выяснить, "откуда это взялось", добавил Броме.