СМИ: полиция Лондона пересмотрит девять тысяч дел о педофилии

"Столичная полиция пересматривает девять тысяч дел в рамках нового масштабного расследования деятельности банд, занимающихся растлением малолетних, несмотря на предшествовавшее этому отрицание мэром Лондона Садиком Ханом того, что такие банды действуют в столице", - говорится в статье.

Роули отметил, что полиция, помимо прочей информации, также будет опираться и на расследование Express, а обзор данных по проблеме будет завершен к апрелю 2026 года. Перечень пересматриваемых дел, подчеркивает издание, охватывает период с 2010 года по наши дни.