МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Полиция Лондона пересматривает 9 тысяч дел о педофилии после обвинения в адрес мэра Садика Хана со стороны СМИ в умалчивании проблемы банд растлителей малолетних в британской столице, пишет издание Express со ссылкой на внутреннее письмо властей.
В Британии объяснили популярность правого активиста Робинсона
15 сентября, 22:30
"Столичная полиция пересматривает девять тысяч дел в рамках нового масштабного расследования деятельности банд, занимающихся растлением малолетних, несмотря на предшествовавшее этому отрицание мэром Лондона Садиком Ханом того, что такие банды действуют в столице", - говорится в статье.
По данным издания, в письме Садику Хану комиссар лондонской полиции Марк Роули извещает, что расследует вопрос о растлении малолетних в столице и подчеркивает, что жертвы преступлений банд педофилов зачастую не добивались правосудия, но при этом сталкивались с недоверием и порой даже порицанием.
Роули отметил, что полиция, помимо прочей информации, также будет опираться и на расследование Express, а обзор данных по проблеме будет завершен к апрелю 2026 года. Перечень пересматриваемых дел, подчеркивает издание, охватывает период с 2010 года по наши дни.
Сообщения об орудующих в городах Великобритании организованных бандах педофилов распространяются в СМИ королевства с начала 2000-х годов, однако наиболее пристальное внимание стало уделяться проблеме в последние годы. Активность банд была выявлена правоохранителями и СМИ более чем в десятке крупных городов Англии, в то время как общее число их жертв, вероятно, измеряется тысячами. Данные расследований указывают на преобладание в рядах подозреваемых представителей пакистанской диаспоры Великобритании.
В начале 2025 года газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности за неспособность это остановить. Кроме того, в начале 2025 года парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилования детей со стороны банд. Позднее газета Sun сообщила, что бывший заместитель министра обороны Великобритании был задержан по подозрению в педофилии.
На проблему обратил внимание миллиардер Илон Маск, который в соцсети Х отметил, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был нынешний премьер-министр Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно публикации Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.