25.10.2025
12:13 25.10.2025
Ликсутов: изделия резидента ОЭЗ Москвы прошли испытания на Крайнем Севере
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Дорожные плиты, которые выпускает резидент ОЭЗ "Технополис Москва" "Нанотехнологический центр композитов", прошли испытания на Северо-Соленинском газокоденсатном месторождении, рассказал заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что плиты создаются из материалов на основе переработанных автомобильных шин. Подобные мобильные изделия нужны для того, чтобы тяжелая техника могла подъехать к месту строительства или производства.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает промышленные предприятия, разрабатывающие высокотехнологичные изделия. Например, резидент ОЭЗ "Технополис Москва" выпускает дорожные плиты из переработанных автомобильных шин. С их помощью в короткие сроки был организован временный участок дороги для подъезда тяжелой техники на Северо-Соленинском газоконденсатном месторождении. Изделия не только успешно выполнили свое прямое назначение, но и сохранили верхний слой почвы от пагубного воздействия колес и гусениц", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Заместитель столичного мэра подчеркнул, что каждый год компания способна выпускать до 8 тысяч мобильных плит.
Отмечается, что такое изделие имеет размер 4 на 2 метра, ее вес составляет 950 килограммов. При этом такая плита может выдержать проезд гусеничной техники, чей вес составляет свыше 110 тонн.
Нанотехнологический центр композитов выпускает товары из полимерных композиционных материалов. Они используются в разных промышленных отраслях. Выпускаемая продукция поставляется в более чем 60 регионов России.
Ранее Ликсутов отметил, что столичные компании привлекли более 1,2 миллиарда рублей на модернизацию оборудования с помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
 
