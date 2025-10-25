Евгений Кудров: ситуация с продовольствием в Йемене деградирует

России предстоит решить важную и сложную задачу для возобновления двусторонних связей с Йеменом – восстановить дипломатическое присутствие в республике, заявил РИА Новости посол РФ в Йемене Евгений Кудров. В интервью агентству он отметил, что назначение дипломатического представителя России в Йемене на уровне посла видится местным властям сигналом перехода на этап более тесного партнерства с Москвой.

– Евгений Александрович, какие ваши ключевые приоритеты и конкретные задачи в качестве посла России в Йемене? Какие стратегические цели вы ставите перед собой?

– Моей ключевой задачей на посту посла Российской Федерации в Йеменской республике будет, конечно, развитие всестороннего взаимодействия с дружественным нам Йеменом. Позволю себе напомнить, что Йеменская республика уже более десяти лет живет в условиях военно-политического конфликта, и долгие годы острая фаза внутрийеменского вооруженного противостояния исключала возможность полноценного двустороннего сотрудничества. Но с весны 2022 года, когда удалось добиться договоренности о прекращении огня, ситуация "на земле" в Йемене стала постепенно – хотя не так быстро, как хотелось бы – улучшаться. Такое положение дел открывает возможность для возобновления российско-йеменского двустороннего взаимодействия по широкому спектру вопросов, тем более что это полностью отвечает сегодняшней тенденции разворота нашей страны к углублению партнерских отношений со странами Глобального Юга. Тем самым, как мне кажется, моей основной задачей на посту посла является реализация тех стратегических целей, которые сейчас стоят перед всей нашей страной.

Подчеркну, что Россия связана с Йеменом давними узами дружбы и социально-политического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Показательно, что на днях, 1 ноября, мы будем отмечать уже 97-ю годовщину установления двусторонних отношений. В этот день в далеком 1928 году между нашими странами был подписан Договор о дружбе и торговле, который и стал отправной точкой для дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Не стану уходить глубоко в историю, о тесных советско- и российско-йеменских связях написано множество интересных книг и статей. Подчеркну, что йеменцы помнят и ценят то, что наша страна для них сделала. Это является прочной основой, на которой нам, дипломатам сегодняшнего дня, нужно продолжать строить двусторонние отношения.

Отмечу, что на этом направлении уже удалось немало сделать за последние годы, когда мне было поручено действовать на йеменском направлении в качестве временного поверенного в делах России в этой дружественной нам стране. В феврале 2024 года мы смогли организовать визит в Москву тогдашнего председателя Совета министров Йеменской Республики, министра иностранных дел Ахмеда бен Мубарака, для которого поездка в нашу страну стала первым зарубежным вояжем на посту премьера. Вслед за этим состоялась целая серия поездок йеменских официальных лиц в Москву. Особо хотелось бы упомянуть о прошедшем в сентябре прошлого года визите лидера сил "Национального сопротивления" Тарека Салеха, заместителя Председателя коллегиального органа власти – руководящего президентского совета Йеменской республики.

Позитивная двусторонняя динамика получила новое ускорение весной этого года, когда состоялась первая за двенадцать лет поездка главы йеменского государства в Москву – 27-29 мая этого года председатель руководящего президентского совета Рашад Аль-Алими провел официальный визит в Россию. В ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Ришада Аль-Алими обсуждались как актуальные вопросы региональной повестки дня, так и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Среди перспективных сфер экономического сотрудничества с Йеменом президент России выделил сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых, энергетику. Президент Путин особо отметил и подготовку в нашей стране йеменских кадров, подчеркнув важность этой кропотливой работы, создающей условия для общения между людьми и развития отношений по другим направлениям.

Данные установки со стороны главы государства – программа действий для меня в новой должности. Рискну также высказать мнение, что указ президента от 1 октября о назначении чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Йеменской республике очень значим для йеменцев. Данное решение после четырех лет отсутствия в Йемене дипломатического представителя России на уровне посла видится им, как показывают наши контакты, сигналом перехода на этап более тесного партнерства. Моя задача заключается в том, чтобы донести этот посыл до всех военно-политических сил, интеллектуальных кругов и социальных слоев Йемена, доказать им, что мы, продолжатели СССР, возвращаемся с гигантским опытом взаимовыгодного сотрудничества в прошлом и новыми идеями, которые будут двигать нас в будущее. Для реализации подобных замыслов нам нужно решить и еще одну важную и сложную задачу – восстановить дипломатическое присутствие в Йемене.

– Поставляет ли сейчас Россия зерно Йемену и в каком объеме? Когда ожидается ближайшая поставка?

– Поставки российского продовольствия в Йеменскую республику – вопрос важный и насущный. Йемен переживает, возможно, наиболее тяжелый этап своей истории. Население республики по оценкам экспертов уже преодолело отметку в 40 миллионов, но, в то же время, по данным различных международных организаций, более 17 миллионов жителей сталкиваются с острой нехваткой еды и безопасной питьевой воды. На территории, подконтрольной РПС, более четырех миллионов человек голодают. Согласно отчетам ооновских структур, ситуация, мягко говоря, не становится лучше. А если говорить честно, то происходит явная деградация на данном направлении. Так, в связи со значительным сокращением финансирования международных проектов в этой сфере Всемирная продовольственная программа уже в конце прошлого года сменила стратегию работы в регионе и перешла от "общей продовольственной помощи" к "целевой экстренной продовольственной помощи", что подразумевает повышение требований для получения нуждающимися йеменцами помощи. Мы осознаем, что это все происходит не от хорошей жизни.

Если мы говорим о роли России и конкретно о зерне, то важно напомнить, что Российская Федерация является лидирующим мировым экспортером, а Йемен традиционно входит в десятку импортеров российской зерновой продукции. В рекордный для отечественного сельского хозяйства прошлый год, когда весь российский экспорт зерна составил 72 миллиона тонн, два миллиона тонн мы поставили Йемену. Будем внимательно следить за оценками объема поставок за нынешний год.

– Посол Йемена в Москве в 2023 году отмечал, что тогда были трудности с экспортом. В чем конкретно заключаются трудности, и существует ли такой риск сейчас?

– Мы всегда готовы оперативно помочь нашим компаниям и способствовать их присутствию на йеменском рынке. Это не просто слова. Приведу вам последний пример, когда покупатель российского зерна с йеменской стороны просто испарился. Торговое судно уже прибыло в порт, а контрагент не выходил на связь и не хотел документально оформлять отказ. Наш экспортер уже собирался вывозить продовольствие в другую страну, однако во взаимодействии с Торгово-промышленной палатой в Адене мы смогли способствовать появлению выгодного для российской компании варианта реализации продукции в Йемене.

Россия осуществляет и гуманитарную продовольственную помощь. Так, в сентябре прошлого года в рамках реализации основного взноса Российской Федерации во Всемирную продовольственную программу ООН на период 2023-2024 годов в порт Адена прибыла партия российского подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D.

– Первая межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству прошла в сентябре. Какие ее результаты, о чем договорились стороны? Какие документы были подписаны?

– Семнадцатого сентября произошло важное событие в двусторонних отношениях. На полях ближневосточной конференции и выставки в области нефти, газа и геологии MEOS GEO 2025 на Бахрейне состоялась встреча сопредседателей постоянной российско-йеменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству – заместителя министра энергетики Российской Федерации Романа Анатольевича Маршавина и министра нефти и полезных ископаемых Йеменской республики Саида Сулейман Шамаси. В ходе встречи был затронут широкий круг вопросов, включая взаимодействие в сферах энергетики, медицины, образования, транспорта и торговли.

Нельзя не приветствовать стремление обеих стран наконец провести полноценное заседание МПК, однако для достижения необходимого результата нужна качественная подготовка. Надеемся, что заинтересованные министерства и ведомства с обеих сторон в ближайшее время смогут прийти к такому решению, а посольство Российской Федерации всегда обеспечит содействие МПК в рамках своей компетенции.

– В апреле этого года Йемен выражал намерение привлечь российские компании и специалистов в проекты модернизации ТЭС. Речь идет о новом проекте или довоенном – реконструкции ТЭС в Адене? Обсуждают ли Россия и Йемен поставки в республику российского энергетического оборудования?

– До 1990 года в Народно-Демократической Республике Йемен, которую также именовали Южным Йеменом, единственной недизельной электростанцией была крупная ТЭС "Аль-Хисва" в Адене. Мощность каждого из пяти ее генераторов составляла 25 МВт. Она была спроектирована советскими инженерами и построена так качественно, что повреждения, полученные в ходе нынешнего военно-политического конфликта, и износ не помешали ей и сейчас работать, пусть и со значительным снижением производительности. "Аль-Хисва" до сих пор является одним из основных звеньев энергетической инфраструктуры на территории, подконтрольной международно признанному правительству в Адене. Профильные министерства в России и Йемене осознают значение этого объекта, в связи с чем проводится аналитическая работа на уровне специалистов двух стран. В частности, происходит обмен инженерной документацией и совместная работа по разработке и анализу дальнейших шагов взаимодействия.

Йеменские энергетики и иные специалисты в этой области в ходе переговоров с посольством высказывают мнение, что для них на первом месте стоят инвестиции в отрасль и будущих профессионалов. Так, только в этом году более 20 студентов из Йемена поступили в российские вузы на бесплатное обучение по квоте правительства Российской Федерации на программы, связанные с энергетикой и инженерией. Также йеменская молодежь обучается на отраслевых программах на платной основе. Вопросы инвестиций, как я ответил ранее, прорабатываются профильными министерствами и ведомствами, а также в рамках взаимодействия сопредседателей российско-йеменской межправкомиссии.

– Последние исследования в области рыбной промышленности проводились в Йемене более 30 лет назад советскими специалистами. Планируется ли провести новую такую экспедицию?

– Да, вы правы, последний раз подобные исследования проводились в еще в конце прошлого века. Знаем о заинтересованности властей Йеменской республики в осуществлении таких работ. Показательно, в частности, что первый двусторонний документ, подписанный между нашими странами на новом этапе сотрудничества, касался именно рыболовства. В сентябре прошлого года на полях выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий и международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге был заключен меморандум о взаимопонимании в области рыболовства и рыбного хозяйства. Документ был подписан руководителем федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым и министром сельского хозяйства, рыбных ресурсов и ирригации Йеменской республики Салемом Ас-Сокотри.

Насколько я знаю, в ходе той встречи российская сторона обозначила возможность провести научное исследование запасов морских биоресурсов у берегов Йемена в рамках Большой африканской экспедиции 2024-2026 годов. Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Последний этап экспедиции из Омана в Эритрею будет проходить через Аденский залив. Камнем преткновения стала просьба к международно-признанным властям о гарантиях безопасности для судна СТМ К-1704 "Атлантида". На данный момент мы наблюдаем целый ряд факторов, которые могут стать катализатором угроз для международного судоходства в указанной акватории, однако время есть.

Я слежу за новостями о Большой африканской экспедиции. Меня, в том числе и как члена Русского географического общества, всегда интересовали подобные масштабные международные научные проекты. Сейчас научно-исследовательское судно "Атлантида" находится в водах Сьерра-Леоне, до Йемена нашим ученым еще далеко. Очень надеюсь, что к моменту прибытия экспедиции в Аденский залив основные риски удастся снять.

– Обращались ли власти Йемена к России с просьбой сыграть роль посредника в урегулировании йеменского кризиса, или они рассчитывают в первую очередь на страны региона? В каком виде Россия могла бы оказать содействие в урегулировании проблем и кризисов там? Может ли Москва может стать одним из посредников потенциального урегулирования?

– Российская Федерация последовательна в своей позиции относительно йеменского кризиса, мы неизменно выступаем за урегулирование существующих разногласий переговорным путем с учетом подходов всех ключевых политических сил Йемена, включая движение "Ансар Алла". Разумеется, в первую очередь мы взаимодействуем с руководящим президентским советом международно признанным правительством, находящимся в Адене. В то же время необходимо понимать, что военно-политические силы, интеллигенция и простые люди, находящиеся на неподконтрольной руководящему президентскому совету территории, также являются неотъемлемой частью йеменского общества во всем его многообразии. На встречах с местными официальными лицами, с представителями ооновских структур, коллегами из посольств стран Запада и арабских и азиатских государств мы подтверждаем безальтернативность урегулирования всех проблем Йемена путем компромиссных решений, за столом переговоров.

Со своей стороны, также последовательно продолжаем контакты со всеми основными игроками йеменской политической арены. К слову, сейчас работаем над программой еще одного важного визита, о котором, пока он не состоялся, если позволите, пока подробнее говорить не буду.