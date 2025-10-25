Собаки загрызли десятилетнего мальчика в СНТ под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 25 окт – РИА Новости. Тело десятилетнего мальчика с признаками нападения собак найдено в районе СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) "Теремок" под Красноярском, сообщает ГСУ СК региона.

По данным ведомства, в субботу поступило сообщение о найденном теле ребенка с ранами от укусов в области головы и различных частей тела в районе СНТ "Теремок" Березовского района . По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

"По версии следствия, около 8 часов утра 25 октября 2025 года мальчик пошел через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота. Позднее ребенка обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле люди", - говорится в сообщении.

В краевом главке МВД сообщили, что в настоящее время полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливают возможных владельцев животных. Уточняется, что семья погибшего мальчика благополучная, на профилактических учетах не состоит.