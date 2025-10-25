https://ria.ru/20251025/krasnoyarsk-2050580411.html
Собаки загрызли десятилетнего мальчика в СНТ под Красноярском
Собаки загрызли десятилетнего мальчика в СНТ под Красноярском - РИА Новости, 25.10.2025
Собаки загрызли десятилетнего мальчика в СНТ под Красноярском
Тело десятилетнего мальчика с признаками нападения собак найдено в районе СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) "Теремок" под Красноярском
2025-10-25T15:07:00+03:00
2025-10-25T15:07:00+03:00
2025-10-25T15:07:00+03:00
происшествия
россия
березовский район
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
россия
березовский район
красноярск
КРАСНОЯРСК, 25 окт – РИА Новости. Тело десятилетнего мальчика с признаками нападения собак найдено в районе СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) "Теремок" под Красноярском, сообщает ГСУ СК региона.
По данным ведомства, в субботу поступило сообщение о найденном теле ребенка с ранами от укусов в области головы и различных частей тела в районе СНТ "Теремок" Березовского района
. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ
(халатность, повлекшая смерть человека).
"По версии следствия, около 8 часов утра 25 октября 2025 года мальчик пошел через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота. Позднее ребенка обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле люди", - говорится в сообщении.
В краевом главке МВД сообщили, что в настоящее время полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливают возможных владельцев животных. Уточняется, что семья погибшего мальчика благополучная, на профилактических учетах не состоит.
Прокуратура края сообщила, что организовала проверку в связи с гибелью ребенка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям органов системы профилактики и иных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних.