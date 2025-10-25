АСЕАН поддержит Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью, заявили в МИД

СИРИУС, 24 окт – РИА Новости. Все страны-участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во время встречи на Международной конференции информационной безопасности Kuban CSC в Сириусе выразили готовность поддержать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью, заявил журналистам директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

На полях конференции второй год подряд прошло заседание диалога Россия-АСЕАН по актуальным вопросам международной информационной безопасности.

"Да, они солидарны здесь с Российской Федерацией. Все государства намерены принять участие в этом мероприятии. Не все, к сожалению, готовы подписать в силу разных… процедур, но все поддерживают сам факт проведения такого большого мероприятия и выражают готовность сделать все возможное для того, чтобы на последующих этапах присоединиться к конвенции. Сейчас будет сама церемония подписания, но сама Конвенция будет открыта для подписания, для присоединения к ней", - сказал Люкманов , отвечая на вопрос журналистов об отношении участников АСЕАН к предстоящей церемонии подписания Конвенции во Вьетнаме

Он отметил, что для государств Юго-Восточной Азии это хорошая возможность вместе с Россией и другими странами сотрудничать в противодействии информационной преступности.

Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе Генпрокуратуры России. Документ стал первым международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В этом документе содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников. Базу конвенции составляют основополагающие принципы устава ООН: равенство государств и невмешательство во внутренние дела.

Конвенция была принята в декабре 2024 года Генассамблеей ООН. Подписание конвенции - следующий этап для вступления международного договора в силу.