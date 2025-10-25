Рейтинг@Mail.ru
АСЕАН поддержит Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью, заявили в МИД - РИА Новости, 25.10.2025
01:30 25.10.2025
АСЕАН поддержит Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью, заявили в МИД
Все страны-участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во время встречи на Международной конференции информационной безопасности Kuban CSC в... РИА Новости, 25.10.2025
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
СИРИУС, 24 окт – РИА Новости. Все страны-участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во время встречи на Международной конференции информационной безопасности Kuban CSC в Сириусе выразили готовность поддержать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью, заявил журналистам директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
На полях конференции второй год подряд прошло заседание диалога Россия-АСЕАН по актуальным вопросам международной информационной безопасности.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин поручил Генпрокуратуре подписать конвенцию ООН по киберпреступности
23 октября, 10:50
"Да, они солидарны здесь с Российской Федерацией. Все государства намерены принять участие в этом мероприятии. Не все, к сожалению, готовы подписать в силу разных… процедур, но все поддерживают сам факт проведения такого большого мероприятия и выражают готовность сделать все возможное для того, чтобы на последующих этапах присоединиться к конвенции. Сейчас будет сама церемония подписания, но сама Конвенция будет открыта для подписания, для присоединения к ней", - сказал Люкманов, отвечая на вопрос журналистов об отношении участников АСЕАН к предстоящей церемонии подписания Конвенции во Вьетнаме.
Он отметил, что для государств Юго-Восточной Азии это хорошая возможность вместе с Россией и другими странами сотрудничать в противодействии информационной преступности.
Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе Генпрокуратуры России. Документ стал первым международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
В этом документе содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников. Базу конвенции составляют основополагающие принципы устава ООН: равенство государств и невмешательство во внутренние дела.
Конвенция была принята в декабре 2024 года Генассамблеей ООН. Подписание конвенции - следующий этап для вступления международного договора в силу.
В Генпрокуратуре РФ уточнили, что странам, которые не смогут принять участие в церемонии в ближайшие дни, предоставлена возможность подписать документ до конца 2025 года в Ханое, а затем в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке вплоть до 31 декабря 2026 года.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Правительство утвердило план по противодействию киберпреступности
20 августа, 10:14
 
В миреРоссияВьетнамЮго-Восточная АзияАртур ЛюкмановООНГенеральная прокуратура РФГенеральная Ассамблея ООН
 
 
