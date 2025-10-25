Рейтинг@Mail.ru
Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии
Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии
Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии

Выражавшая беспокойство милитаризацией ЕС Коннолли стала президентом Ирландии

© Brian Lawless - PA ImagesКэтрин Коннолли
Кэтрин Коннолли - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Brian Lawless - PA Images
Кэтрин Коннолли . Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Выражавшая беспокойство милитаризацией ЕС Кэтрин Коннолли одержала победу на выборах президента в Ирландии, следует из официальных результатов.
По этим данным, Коннолли набрала 63,36% голосов, тогда как ее ближайшая соперница Хизер Хамфрис – 29,46%.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Премьер-министром Японии стала Санаэ Такаити
21 октября, 07:51
 
