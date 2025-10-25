https://ria.ru/20251025/konnolli-2050620426.html
Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии
Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии - РИА Новости, 25.10.2025
Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии
Выражавшая беспокойство милитаризацией ЕС Кэтрин Коннолли одержала победу на выборах президента в Ирландии, следует из официальных результатов. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T21:43:00+03:00
2025-10-25T21:43:00+03:00
2025-10-25T21:43:00+03:00
в мире
ирландия
евросоюз
ирландия
2025
Новости
ru-RU
Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии
Выражавшая беспокойство милитаризацией ЕС Коннолли стала президентом Ирландии