В Киеве прошла акция с требованием ускорить поиски пропавших солдат ВСУ
11:21 25.10.2025 (обновлено: 15:54 25.10.2025)
В Киеве прошла акция с требованием ускорить поиски пропавших солдат ВСУ
Родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг на площади Независимости в Киеве и потребовали ускорить их поиски, передает "Новости.Live". РИА Новости, 25.10.2025
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг на площади Независимости в Киеве и потребовали ускорить их поиски, передает "Новости.Live".
Киеве продолжается акция в поддержку пропавших без вести украинских (военных. — Прим. ред.). Участники держат флаги, плакаты с именами пропавших и требуют усиления поиска и возвращения каждого", — сообщил украинский телеканал в Telegram.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Алаудинов рассказал о числе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ
17 октября, 12:20
Митингующие держат в руках плакат длиной примерно в 120 метров с фотографиями военнослужащих.
Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило, что родственники военных ВСУ, чья судьба остается неизвестной, создали два флага по 170 метров с фотографиями военных.
Летом на митинг в Киеве вышли родственники пропавших в херсонском селе Крынки. Как отмечала председатель общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилия Руденко, без вести пропали две тысячи военных.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Офицер ВСУ объявил военных, гибель которых видел, пропавшими без вести
13 сентября, 23:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВооруженные силы Украины
 
 
