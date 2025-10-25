https://ria.ru/20251025/kiev-2050547785.html
В Киеве прошла акция с требованием ускорить поиски пропавших солдат ВСУ
В Киеве прошла акция с требованием ускорить поиски пропавших солдат ВСУ
Родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг на площади Независимости в Киеве и потребовали ускорить их поиски, передает "Новости.Live". РИА Новости, 25.10.2025
киев
Митинг в Киеве с призывами ускорить поиски пропавших без вести солдат ВСУ
Митинг в Киеве с призывами ускорить поиски пропавших без вести солдат ВСУ
В Киеве прошла акция с требованием ускорить поиски пропавших солдат ВСУ
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг на площади Независимости в Киеве и потребовали ускорить их поиски, передает "Новости.Live".
"В Киеве
продолжается акция в поддержку пропавших без вести украинских (военных. — Прим. ред.). Участники держат флаги, плакаты с именами пропавших и требуют усиления поиска и возвращения каждого", — сообщил украинский телеканал в Telegram.
Митингующие держат в руках плакат длиной примерно в 120 метров с фотографиями военнослужащих.
Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило, что родственники военных ВСУ, чья судьба остается неизвестной, создали два флага по 170 метров с фотографиями военных.
Летом на митинг в Киеве вышли родственники пропавших в херсонском селе Крынки. Как отмечала председатель общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилия Руденко, без вести пропали две тысячи военных.