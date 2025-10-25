Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Киеве прошла акция с требованием ускорить поиски пропавших солдат ВСУ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг на площади Независимости в Киеве и потребовали ускорить их поиски, передает "Новости.Live".

"В Киеве продолжается акция в поддержку пропавших без вести украинских (военных. — Прим. ред.). Участники держат флаги, плакаты с именами пропавших и требуют усиления поиска и возвращения каждого", — сообщил украинский телеканал в Telegram.

Митингующие держат в руках плакат длиной примерно в 120 метров с фотографиями военнослужащих.

Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило, что родственники военных ВСУ, чья судьба остается неизвестной, создали два флага по 170 метров с фотографиями военных.