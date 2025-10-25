В Херсоне прогремела новая серия взрывов

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Третья за день серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Херсоне в третий раз за день слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".