В Херсоне прогремела новая серия взрывов

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Третья за день серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В субботу телеканал "Общественное" сообщал уже о двух сериях взрывов в Херсоне.
"В Херсоне в третий раз за день слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал "Общественное" сообщил о четвёртой за день серии взрывов в Херсоне.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.