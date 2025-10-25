Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху и Рубио подтвердили приверженность общим интересам в Газе - РИА Новости, 25.10.2025
21:09 25.10.2025
Нетаньяху и Рубио подтвердили приверженность общим интересам в Газе
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
марко рубио
хамас
сектор газа
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, марко рубио, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио, ХАМАС, Сектор Газа
© AP Photo / Ohad ZwigenbergБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре подтвердили приверженность общим интересам в секторе Газа, включая возвращение всех тел заложников, разоружение палестинского движения ХАМАС и демилитаризацию анклава, сообщила в субботу канцелярия Нетаньяху.
По данным канцелярии, Нетаньяху и Рубио провели телефонный разговор по завершении визита госсекретаря США в Израиль.
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
Вчера, 20:52
"Премьер-министр выразил признательность госсекретарю за продуктивный визит … (стороны – ред.) подчеркнули свою общую приверженность продолжению тесного сотрудничества в целях продвижения общих интересов и ценностей, объединяющих США и Израиль, прежде всего, касательно возвращения оставшихся погибших заложников, разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы", - говорится в сообщении.
Ранее на этой неделе в Израиле помимо Рубио побывали вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США. Визиты иностранных официальных лиц высокого уровня проходили на фоне продвижения мирного плана Дональда Трампа по сектору Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.
В Израиле конфликт в Газе назовут "Войной за возрождение"
В Израиле конфликт в Газе назовут "Войной за возрождение"
19 октября, 13:26
 
