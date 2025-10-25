Нетаньяху и Рубио подтвердили приверженность общим интересам в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре подтвердили приверженность общим интересам в секторе Газа, включая возвращение всех тел заложников, разоружение палестинского движения ХАМАС и демилитаризацию анклава, сообщила в субботу канцелярия Нетаньяху.

Израиль. По данным канцелярии, Нетаньяху Рубио провели телефонный разговор по завершении визита госсекретаря США

"Премьер-министр выразил признательность госсекретарю за продуктивный визит … (стороны – ред.) подчеркнули свою общую приверженность продолжению тесного сотрудничества в целях продвижения общих интересов и ценностей, объединяющих США и Израиль, прежде всего, касательно возвращения оставшихся погибших заложников, разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в Израиле помимо Рубио побывали вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф Джаред Кушнер , приходящийся зятем президенту США. Визиты иностранных официальных лиц высокого уровня проходили на фоне продвижения мирного плана Дональда Трампа по сектору Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.