Источник: несколько женщин арестовали по делу о хищениях у бойцов СВО

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Несколько женщин арестованы в рамках расследования дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", среди них сотрудница полиции, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Среди арестованных так называемые "попрошайки" и одна сотрудница полиции " Шереметьево ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что три женщины среди арестованных признали вину полностью.

По этому делу уже арестовано более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.

По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.