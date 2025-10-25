Рейтинг@Mail.ru
25.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 25.10.2025
Источник: несколько женщин арестовали по делу о хищениях у бойцов СВО
Несколько женщин арестованы в рамках расследования дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", среди них сотрудница полиции, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Источник: несколько женщин арестовали по делу о хищениях у бойцов СВО

Несколько женщин арестованы по делу о хищениях у бойцов СВО в "Шереметьево"

Полицейская машина
Полицейская машина. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Несколько женщин арестованы в рамках расследования дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", среди них сотрудница полиции, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Среди арестованных так называемые "попрошайки" и одна сотрудница полиции "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
25.10.2025
Появились подробности по делу о хищениях на белгородских фортификациях
Вчера, 08:16
Он уточнил, что три женщины среди арестованных признали вину полностью.
По этому делу уже арестовано более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.
По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет около 3 миллионов рублей.
22.10.2025
Фигуранту дела о хищении у бойцов СВО отказали в медосвидетельствовании
22 октября, 05:16
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
