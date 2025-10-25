Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет пенсии за стаж до 1997 года
15:06 25.10.2025 (обновлено: 15:08 25.10.2025)
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет пенсии за стаж до 1997 года
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет пенсии за стаж до 1997 года

© РИА Новости / Мария ДевахинаЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Дополнительную прибавку к пенсии и ее перерасчет за стаж работы до 1997 года можно получить по заявлению гражданина, собрав необходимые документы, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"До 1997 года учет велся по бумажным документам предприятий, а после перехода к страховым взносам часть данных могла просто не попасть в электронные базы. Из-за этого многие годы стажа могут быть не учтены при расчете пенсии. Исправить ситуацию можно, но только через личное обращение в Социальный фонд", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что тем, кто начал трудовую деятельность еще в советские годы, стоит проверить, все ли периоды занесены в систему индивидуального учета.
"Пенсионеру нужно подать заявление в отделение по месту жительства, приложить трудовую книжку и подтверждающие архивные справки. После проверки фонд принимает решение о перерасчете. Когда стаж подтверждается, пенсия пересчитывается с учетом новых коэффициентов", - уточнил депутат.
Он подчеркнул, что прибавка зависит от заработка и длительности подтвержденного периода: обычно она составляет от нескольких сотен до 2 тысяч рублей.
"Перерасчет действует с даты подачи заявления, поэтому обращаться лучше без задержек", - заключил Говырин.
