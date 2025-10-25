В Газе сформировали группы ополченцев, готовых бороться с ХАМАС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В секторе Газа при поддержке Израиля, некоторых арабских и западных стран сформировали группы ополченцев, которые планируют бороться с палестинским движением ХАМАС, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на одного из лидеров ополчения Хоссама аль-Асталя.
"Лидер ополчения Хоссам аль-Асталь сообщил, <...> что группы (ополченцев. — Прим. ред.) — это часть совместного проекта по отстранению ХАМАС от власти и что они пользуются поддержкой нескольких арабских и западных государств", — отметил канал.
Под данным телеканала, сформированы четыре группы ополченцев, которыми командуют Хоссам аль-Асталь, Ясир Абу Шабаб, Рами Халас и Ашраф аль-Манси. Силы ополчения находятся и действуют из районов, находящихся под контролем Израиля: за так называемой желтой линией — границей контроля ЦАХАЛ в секторе Газа, установленной соглашением о прекращении огня.
Штаб аль-Асталя расположен на военной дороге, менее чем в 700 метрах от ближайшего аванпоста сил Армии обороны Израиля.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, всех остававшихся в живых заложников освободили. По условиям соглашения палестинская сторона также должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
