Рейтинг@Mail.ru
В Газе сформировали группы ополченцев, готовых бороться с ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 25.10.2025 (обновлено: 15:41 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/gaza-2050573073.html
В Газе сформировали группы ополченцев, готовых бороться с ХАМАС
В Газе сформировали группы ополченцев, готовых бороться с ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2025
В Газе сформировали группы ополченцев, готовых бороться с ХАМАС
В секторе Газа при поддержке Израиля, некоторых арабских и западных стран сформировали группы ополченцев, которые планируют бороться с палестинским движением... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T13:55:00+03:00
2025-10-25T15:41:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049190789_0:340:960:880_1920x0_80_0_0_ba6a606d0f93335fd82ca509b1613bb5.jpg
https://ria.ru/20251025/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20251015/tramp-2048302555.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049190789_0:250:960:970_1920x0_80_0_0_156ec7348d3bd29fd58f367d3a3671b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В Газе сформировали группы ополченцев, готовых бороться с ХАМАС

В секторе Газа сформировали группы ополченцев, готовых бороться с ХАМАС

© Фото : соцсетиДым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : соцсети
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В секторе Газа при поддержке Израиля, некоторых арабских и западных стран сформировали группы ополченцев, которые планируют бороться с палестинским движением ХАМАС, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на одного из лидеров ополчения Хоссама аль-Асталя.
"Лидер ополчения Хоссам аль-Асталь сообщил, <...> что группы (ополченцев. — Прим. ред.) — это часть совместного проекта по отстранению ХАМАС от власти и что они пользуются поддержкой нескольких арабских и западных государств", — отметил канал.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Под данным телеканала, сформированы четыре группы ополченцев, которыми командуют Хоссам аль-Асталь, Ясир Абу Шабаб, Рами Халас и Ашраф аль-Манси. Силы ополчения находятся и действуют из районов, находящихся под контролем Израиля: за так называемой желтой линией — границей контроля ЦАХАЛ в секторе Газа, установленной соглашением о прекращении огня.
Штаб аль-Асталя расположен на военной дороге, менее чем в 700 метрах от ближайшего аванпоста сил Армии обороны Израиля.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, всех остававшихся в живых заложников освободили. По условиям соглашения палестинская сторона также должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Турции объяснили, почему Трамп усиливает давление на ХАМАС
15 октября, 07:03
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала