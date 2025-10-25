Рейтинг@Mail.ru
Глава французского ЦБ рассказал о последствиях серьезного дефицита бюджета
25.10.2025
17:53 25.10.2025
Глава французского ЦБ рассказал о последствиях серьезного дефицита бюджета
Франции грозит постепенное долговое удушение на фоне крупного дефицита бюджета, который сейчас составляет 5,4% ВВП, заявил в субботу глава центрального банка... РИА Новости, 25.10.2025
Глава французского ЦБ рассказал о последствиях серьезного дефицита бюджета

Де Гало: Франции грозит постепенное долговое удушение из-за дефицита бюджета

ПАРИЖ, 25 окт – РИА Новости. Франции грозит постепенное долговое удушение на фоне крупного дефицита бюджета, который сейчас составляет 5,4% ВВП, заявил в субботу глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.
"Нашей стране грозит не банкротство, а постепенное удушение. В первую очередь это всё более крупные проценты по госдолгу, которые в 2020 году составляли 30 миллиардов в год, а к концу десятилетия составят более 100 миллиардов… Затем по цепной реакции более дорогие займы для домохозяйств – ипотечные кредиты - и для предприятий. И самое главное – все более тяжелое долговое бремя, которое мы передаем нашим детям и внукам", - сказал он в интервью газете Croix.
Пьер Московиси - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Глава Счетной палаты Франции сравнил госдолг с петлей на шее
17 октября, 11:20
Вильруа де Гало заявил, что политическая и бюджетная неопределенность оказывают негативное влияние на экономику Франции. По его прогнозам, в этом году экономический рост замедлится до 0,7%. Помимо этого, проблемы с бюджетом подрывают авторитет Франции на международной арене и вызывают у её партнеров "серьезные вопросы", добавил председатель французского центробанка.
Глава Банка Франции заявил, что в 2026 году дефицит бюджета необходимо снизить минимум до 4,8% ВВП для достижения целевого уровня в 3% к 2029 году. Для этого придется как увеличивать поступления в казну, так и сокращать расходы, отметил он.
В конце сентября национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что госдолг страны во втором квартале 2025 года впервые превысил рекордные 3,4 триллиона евро, составив 115,6% ВВП. Госдолг Франции является третьим по величине в ЕС после Греции и Италии. Как напоминает Insee, в конце 1995 года его сумма составляла лишь 57,8% ВВП.
В августе тогдашний глава МВД Брюно Ретайо заявил, что Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти на фоне дефицита бюджета и растущего госдолга.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Контактной группы по Украине в рамках саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Перехитрили сами себя. Главный план ЕС провалился
15 октября, 08:00
 
