Глава французского ЦБ рассказал о последствиях серьезного дефицита бюджета

ПАРИЖ, 25 окт – РИА Новости. Франции грозит постепенное долговое удушение на фоне крупного дефицита бюджета, который сейчас составляет 5,4% ВВП, заявил в субботу глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.

В августе тогдашний глава МВД Брюно Ретайо заявил, что Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти на фоне дефицита бюджета и растущего госдолга.