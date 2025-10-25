Рейтинг@Mail.ru
Эколог рассказал, с чем столкнутся Турция и Ближний Восток к 2030 году
Наука
 
14:48 25.10.2025
Эколог рассказал, с чем столкнутся Турция и Ближний Восток к 2030 году
Эколог рассказал, с чем столкнутся Турция и Ближний Восток к 2030 году - РИА Новости, 25.10.2025
Эколог рассказал, с чем столкнутся Турция и Ближний Восток к 2030 году
Турция и страны Ближнего Востока могут столкнуться с острой нехваткой воды к 2030 году на фоне резкого снижения осадков, сообщил эколог Синан Джан. РИА Новости, 25.10.2025
Эколог рассказал, с чем столкнутся Турция и Ближний Восток к 2030 году

Джан: Турция и Ближний Восток к 2030 году могут столкнуться с нехваткой воды

АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Турция и страны Ближнего Востока могут столкнуться с острой нехваткой воды к 2030 году на фоне резкого снижения осадков, сообщил эколог Синан Джан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что крупнейшие города страны - Анкара, Бурса и Стамбул - уже испытывают дефицит воды. Турецкий лидер возложил ответственность за это на оппозиционные муниципалитеты, которые получили управление населенными пунктами после последних выборов. По словам главы государства, бездействие местных властей усугубило ситуацию на фоне засухи.
"Согласно данным метеорологической службы, за последние 12 месяцев количество осадков в Турции снизилось до самого низкого уровня за последние 52 года, а в средиземноморском регионе - на 31%", - сказал эколог, слова которого привело агентство DHA.
Эксперт подчеркнул, что нехватка воды может стать острой уже в ближайшие десятилетия.
"Данные показывают, что в будущем доступ к воде станет более затруднительным: в 2030 году нашу страну и регион ждет серьезная нехватка воды", - отметил эколог.
Эксперт призвал искать новые источники воды и добывать ее с помощью буровых работ.
"Вода - это жизнь. Без воды невозможно существование живых организмов. Если доступ к воде сократится, это приведет к экономическим и социальным проблемам. Эффективное использование воды возможно только при совместных усилиях всего общества. Каждый должен сделать все, чтобы наши города и водные ресурсы стали более устойчивыми к изменению климата", - добавил эколог.
