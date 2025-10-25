Эколог рассказал, с чем столкнутся Турция и Ближний Восток к 2030 году

АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Турция и страны Ближнего Востока могут столкнуться с острой нехваткой воды к 2030 году на фоне резкого снижения осадков, сообщил эколог Синан Джан.

Бурса и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что крупнейшие города страны - Анкара Стамбул - уже испытывают дефицит воды. Турецкий лидер возложил ответственность за это на оппозиционные муниципалитеты, которые получили управление населенными пунктами после последних выборов. По словам главы государства, бездействие местных властей усугубило ситуацию на фоне засухи.

"Согласно данным метеорологической службы, за последние 12 месяцев количество осадков в Турции снизилось до самого низкого уровня за последние 52 года, а в средиземноморском регионе - на 31%", - сказал эколог, слова которого привело агентство DHA

Эксперт подчеркнул, что нехватка воды может стать острой уже в ближайшие десятилетия.

"Данные показывают, что в будущем доступ к воде станет более затруднительным: в 2030 году нашу страну и регион ждет серьезная нехватка воды", - отметил эколог.

Эксперт призвал искать новые источники воды и добывать ее с помощью буровых работ.