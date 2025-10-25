https://ria.ru/20251025/efimov-2050447973.html
Ефимов: более 550 семей переехали по программе реновации в Черемушках
Ефимов: более 550 семей переехали по программе реновации в Черемушках
Ефимов: более 550 семей переехали по программе реновации в Черемушках
Ефимов: более 550 семей переехали в квартиры по программе реновации в Черемушках
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Более 550 семей переехали в новое жилье по программе реновации в районе Черёмушки на юго-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение по программе реновации в районе Черёмушки Юго-Западного административного округа началось в 2020 году. Тогда под заселение передали новостройку по адресу: улица Профсоюзная, дом 32. Новоселье уже отпраздновали 560 семей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, с начала программы реновации в Черёмушках под заселение передали шесть жилкомплексов совокупно на более чем 1,2 тысячи квартир. Всего в программу реновации в районе включено 119 домов, в новые квартиры переедут свыше 9 тысяч семей.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.