Ефимов: более 550 семей переехали по программе реновации в Черемушках

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Более 550 семей переехали в новое жилье по программе реновации в районе Черёмушки на юго-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации в районе Черёмушки Юго-Западного административного округа началось в 2020 году. Тогда под заселение передали новостройку по адресу: улица Профсоюзная, дом 32. Новоселье уже отпраздновали 560 семей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, с начала программы реновации в Черёмушках под заселение передали шесть жилкомплексов совокупно на более чем 1,2 тысячи квартир. Всего в программу реновации в районе включено 119 домов, в новые квартиры переедут свыше 9 тысяч семей.