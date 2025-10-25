Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 550 семей переехали по программе реновации в Черемушках - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/efimov-2050447973.html
Ефимов: более 550 семей переехали по программе реновации в Черемушках
Ефимов: более 550 семей переехали по программе реновации в Черемушках - РИА Новости, 25.10.2025
Ефимов: более 550 семей переехали по программе реновации в Черемушках
Более 550 семей переехали в новое жилье по программе реновации в районе Черёмушки на юго-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T14:12:00+03:00
2025-10-25T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 550 семей переехали по программе реновации в Черемушках

Ефимов: более 550 семей переехали в квартиры по программе реновации в Черемушках

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Более 550 семей переехали в новое жилье по программе реновации в районе Черёмушки на юго-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение по программе реновации в районе Черёмушки Юго-Западного административного округа началось в 2020 году. Тогда под заселение передали новостройку по адресу: улица Профсоюзная, дом 32. Новоселье уже отпраздновали 560 семей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, с начала программы реновации в Черёмушках под заселение передали шесть жилкомплексов совокупно на более чем 1,2 тысячи квартир. Всего в программу реновации в районе включено 119 домов, в новые квартиры переедут свыше 9 тысяч семей.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала