На Украине мобилизовали еще одного священнослужителя УПЦ

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали в Черновцах клирика Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в субботу Telegram-канал Orthobuk.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) забрали клирика Черновицко-Буковинской епархии УПЦ - протодиакона Валентина Маковского, клирика Свято-Введенского монастыря в городе Черновцы. Сейчас священник находится в ТЦК в Черновцах", - говорится в сообщении.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
