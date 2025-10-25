https://ria.ru/20251025/bratsk-2050611114.html
В Иркутской области подросток ранил ножом сверстника
В Иркутской области подросток ранил ножом сверстника - РИА Новости, 25.10.2025
В Иркутской области подросток ранил ножом сверстника
Подросток в ходе конфликта ранил ножом сверстника в Братске, следователи организовали проверку, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T19:42:00+03:00
2025-10-25T19:42:00+03:00
2025-10-25T19:42:00+03:00
происшествия
братск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
братск
россия
иркутская область
