В Иркутской области подросток ранил ножом сверстника - РИА Новости, 25.10.2025
19:42 25.10.2025
В Иркутской области подросток ранил ножом сверстника
В Иркутской области подросток ранил ножом сверстника
Подросток в ходе конфликта ранил ножом сверстника в Братске, следователи организовали проверку, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 25.10.2025
В Иркутской области подросток ранил ножом сверстника

В Братске подросток ранил ножом сверстника

ИРКУТСК, 25 окт - РИА Новости. Подросток в ходе конфликта ранил ножом сверстника в Братске, следователи организовали проверку, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Братске на улице Кирова в результате возникшего конфликта между подростками один из них нанес ножом ранение своему 16-летнему сверстнику. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с резаной раной ноги, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СК организовал процессуальную проверку по статье о хулиганстве. По данным ГУМВД региона, полицейские задержали подростка, нанесшего ранение сверстнику. Причиной драки стал конфликт в социальной сети одного из сообществ. Уточняется, что на учете в подразделении по делам несовершеннолетних подростки не состоят.
Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности.
ПроисшествияБратскРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
