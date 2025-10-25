Александр Богомаз: граница Брянской области защищена

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, возглавляющий ее уже 11 лет, в интервью РИА Новости рассказал о том, какие задачи ставит перед собой как руководитель приграничного региона, о поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, а также о ситуации в приграничье и перспективах возобновления авиасообщения. Беседовала Дарья Ураева.

–Александр Васильевич, в сентябре состоялись выборы, вы вновь возглавили Брянскую область, регион, где вы уже работаете 11 лет. Расскажите, какие задачи перед собой ставите теперь?

– Я уже 11 лет работаю губернатором Брянской области: сначала работал исполняющим обязанности и два года избирался на пятилетний срок. Задачи? Знаете, когда я занимался спортом – лыжными гонками, – легко чего-то достичь, главное – потом это не упустить. Брянская область на протяжении многих лет даже по некоторым годам была лидером по промышленному производству. И у нас индекс промышленного производства никогда не падал ниже 20 места на территории России за последние пять лет. Сельскохозяйственное производство сегодня занимает лидирующие позиции по многим культурам. Нам удалось соединить науку с производством, внедрить самые лучшие достижения, которые есть у нас в стране и в мире, и получить такие результаты. Задача – сохранить и идти вперед. Ну, и основная задача, конечно, победа. Чтобы мы победили и жили мирной жизнью, и уже работали, не как сегодня работаем – в таких тяжелых условиях, но, тем не менее, все равно сеем, пашем, выпускаем продукцию сельского хозяйства и промышленности. То есть делаем все, чтобы из года в год наращивать производство.

Мы еще десять лет назад создали равные условия для бизнеса: работаешь, получаешь льготы, платишь налоги, развиваешь производство. За последние десять лет мы выросли в 2,8 раза по собственным доходам: с 26 до почти 74 миллиардов рублей. И даже в сложное время мы приросли на 6,1 миллиарда рублей по отношению к прошлому году. То есть мы видим, что экономика живет, люди работают, привыкли к неспокойным ситуациям, ведь наша Брянская область – приграничный регион.

–Какая сейчас ситуация на границе?

– Ну, на границе она неспокойна. Они (ВСУ – ред.) постоянно пытаются бить дронами, беспилотниками. Тем не менее у нас стоят наши военные, погрануправление, добровольческая бригада БАРС на страже. Укреплена граница.

–Видите ли вы какие-то риски там, на границе?

– Я вижу, как организована работа. Я вижу, как работает сегодня министерство обороны РФ, какое там вооружение. Я вижу отношение командующего округом и командующего группировкой "Брянск". То есть я все это вижу в каждодневном режиме. Мы работаем все очень плотно – все наши силовые структуры, а также министерство обороны, погрануправление, власть. То есть все работаем как единое целое.

–Местные жители там, конечно, живут в непростых условиях.

– Конечно.

–Есть разрушения. Региону выделены более 12 миллиардов рублей на первый этап программы восстановления. На какие цели планируется направить эти средства в первую очередь? И возможно ли сейчас начать эту работу?

– В первую очередь на то, что мы до этого сами выплачивали нашим жителям с областного бюджета – на утраченное имущество, за вред здоровью – вот на это все выплачивали из областного бюджета. Сейчас это будет идти из федерального бюджета. Также направим на восстановление инфраструктуры и обеспечение безопасности. Инфраструктура – это те же водопроводы, те же дороги, тепло и электроснабжение. А безопасность – это дополнительные укрепления мостов, школ.

–То есть от обстрелов, от диверсий?

– Да-да.

–А в целом усилена работа по противодействию диверсионным попыткам?

– Конечно.

–На территории всего региона?

– На территории всего региона и, конечно же, в основном на приграничье. Если взять последнее – диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) не прошла, ее там взяли наши росгвардейцы вместе с управлением ФСБ по Брянской области. Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое.

–Когда это было?

– Это было в августе. Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва-Климов. Они взорвали, они видели, что это идет гражданский поезд. Все было понятно. И они взорвали прямо (мост – ред.) на поезд. Погибли семь человек. Много было раненых. Они еще раз показали, что они именно фашисты. То есть они понимали, что это не грузовой поезд. Они же понимали, во сколько идет поезд, стояли датчики движения на поезд за 50 метров. Они сработали. Взрыв, обрушается мост, и вся эта трагедия. Это было сделано именно против мирных людей. Они знали, что взрывали. Они именно знали. После этого взяли ДРГ, которая была на территории Брянской области – шесть человек. Их взяли, и они рассказали всю информацию, ценную информацию.

–Когда мост восстановят?

– Мост строят. Это федеральная дорога, то есть не наша. Это управление дорог Москва – Бобруйск. Тендер выиграла наша компания. По контракту срок строительства до 1 марта, но обещают сделать к Новому году. То есть работы идут.

–Расскажите, какую поддержку военнослужащим оказывает регион?

– Мы сегодня работаем уже и с теми, кто возвращается домой, на сегодня уже 1174 человека вернулись, почти 900 из них устроены на работу. Эта работа проводится с фондом "Защитники Отечества". Главы муниципальных образований погружены в эту работу и занимаются теми, кто возвращается домой, чтобы их адаптировать в мирную жизнь.

Что касается поддержки участников специальной военной операции, кто идет на контракт, они получают по 600 тысяч рублей. Мы выплачиваем нашим добровольцам из бригады "Барс-Брянск" по 300 тысяч рублей. Также мы выплачиваем ежемесячную помощь нашей теробороне, которая создана в шести муниципальных образованиях – 260 человек там несут каждодневную службу. Мы выплачиваем всем раненым от 100 до 400 тысяч рублей, в случае гибели –два миллиона рублей единоразово, и ежемесячно отцу, матери и жене погибшего выплачиваем среднемесячную зарплату по региону. Эту меру поддержки мы приняли еще 11 лет назад по просьбе матерей нашей 6-й роты псковских десантников. И сейчас все наши участники специальной военной операции, которые отдают жизнь за нашу страну, за нашу землю, за наш народ получают эту меру поддержки.

–Вы проводите личные встречи с семьями?

– Конечно. Мы проводим встречи с семьями погибших, матерями и детьми. Большую ведем работу в этом направлении. На сегодняшний день у нас четыре Героя России среди участников спецоперации. К сожалению, трое удостоены звания посмертно.

– Сейчас в Брянской области, как и во всем приграничье, не работает аэропорт.

– Да, аэропорт не работает. Мы делаем реконструкцию, и в этом году мы основные работы должны завершить. То есть у нас будет современный аэропорт, который сможет принимать любые типы самолетов в любое время суток. Осталась ионика, которую нужно смонтировать. Есть проблемы с ее поставкой из-за долгого изготовления на заводе. Но до конца года мы должны эту работу завершить.

– Как вы считаете, каковы перспективы возобновления работы аэропорта Брянска? Недавно открыли Краснодар.

– Ну Краснодар находится далеко.

– Да, но смотрите – дроны долетают и до Сочи, и до Геленджика.

– Когда летит дрон – это одно. Но когда здесь расстояние 100 километров до Брянска, то здесь же можно сбить самолет ракетой. Там то он (самолет – ред.) летит, как бы, и его не видно, а здесь любая ракета его собьет. Вот в чем проблема. Или он должен лететь на высоте 500 метров, а не десять тысяч километров.

–В новостном пространстве очень много информации о том, что ракеты сбивают над Белгородом и Курском. Расскажите, как обстоит ситуация в Брянской области?

– И у нас сбивают. Я могу сказать одно: если взять этот год, то обстрелы увеличились ровно в три раза. Больше стало, чем за все предыдущее время. Только за девять месяцев 2025 года вооруженными формированиями Украины было нанесено 14260 ударов, а с начала специальной военной операции — 19760. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения: погибли 53 человека.

–С чем вы связываете такую активизацию противника?

– Они начинают терроризировать мирное население. Показывают свое лицо, лицо фашистов. Потому что им позволяет так Запад вести себя, понимаете? Я расцениваю это так. И их как бы подталкивают кураторы, что делать дальше. Они начинают действовать все жестче, жестче и жестче. Это то, что было в Великой Отечественной войне, когда основные каратели – это были бандеровцы на западной Украине. Сейчас тоже мы видим, что все жестче и жестче начинают терроризировать именно мирное население. Как это объяснить – в их мозги же не залезешь. Почему ты стреляешь по мирному человеку? У них такая идеология. Взять любого ребенка, он будет кричать: "Москаляку на гиляку". У нас же вы этого не найдете, ни в одной школе. Нет такого, чтобы ребенок кричал, что надо украинца "на гиляку" тянуть. А у них это уже стало нормой, национальной политикой. Возрождение фашизма – то, что и было в 1941-1945 годах.

–Расскажите об экономическом сотрудничестве с Белоруссией.

– Мы соседи с Республикой Беларусь, мы граничим с Гомельской и Могилевской областями. У нас сложились хорошие отношения как дружеские, так и экономические, и культурные. На долю торгового оборота с Республикой Беларусью приходится в Брянской области 60%. То есть от всего товарооборота, с кем мы торгуем, 60% – это Республика Беларусь. У нас совместные предприятия, одно из них – это "Брянсксельмаш", которое находится на территории города Брянска и выпускает сегодня 30% кормоуборочных комбайнов, выпускаемых в нашей стране. Также оно выпускает и зерноуборочные комбайны. Могилевские и гомельские компании принимают участие в строительстве социального жилья для наших сирот, тренеров, врачей. То есть работа идет. Работа идет в сельском хозяйстве. Если раньше мы учились у них, то сегодня уже они чему-то учатся у нас. Мы постоянно проводим экономические форумы в Гомеле, в Могилеве или в Брянске, куда приезжают их бизнесмены. То есть мы, можно сказать, сводим бизнесменов, чтобы дорожка была очень короткая напрямую. И мы видим, что это дает результат. Товарооборот с Республикой Беларусь в прошлом году был почти миллиард долларов. Эту работу мы, конечно, будем продолжать дальше. Что касается наших детей, наших школьников, то и они к нам приезжают, и мы к ним, и в спортивных соревнованиях участвуют.

– Важное событие для Брянска – открытие в сентябре филиала медуниверситета имени И. М. Сеченова. Я так понимаю, там сейчас еще идут ремонтные работы, и пока к обучению студенты не могут приступать?

– Нет, студенты приступили к обучению. Действительно, открылся Сеченовский университет. Студенты сегодня обучаются, 139 человек, на базе медицинского училища. Мы в мае приступили к капитальному ремонту бывшего здания УМВД, которое нам передали. Там только остались одни стены, потому что даже потолки были сделаны из горбыля. Это все нужно было разобрать, забетонировать, замонолитить. Сегодня готовы общежитие, почти две тысячи квадратных метров, спортивный зал, 1,2 тысячи квадратных метров, и основное здание, здание УМВД, семь тысяч квадратных метров в центре города Брянска. В принципе, работа подходит к концу. К 1 января мы его передадим Сеченовскому университету. Почему, допустим, мало набрали, 139 человек? Потому что никто не верил, что оно вообще откроется. Потому что все видят, что здание еще не достроено. Но его открыли, получили лицензию на этот техникум. Поэтому, как говорят, первый блин комом. Но я уверен в том, что в следующем году у нас будет абсолютно другой набор, потому что это один из лучших медицинских вузов страны. Это лучший медицинский вуз страны, также он входит в лучшие вузы мира. Понятно, что там учиться престижно. Там очень сильная научная база, преподаватели, там и академики, и членов-корреспондентов более 100 человек, и доктора наук, которые будут также преподавать и в нашем брянском филиале. Это единственный филиал Сеченки, больше нет в России. Есть в Азербайджане и Брянской области. И мы уверены в том, что будущее медицины будет в надежных руках. Сто двадцать человек наших брянцев поступили и 19 со стороны. Когда они будут здесь оканчивать, то понятно, что, в основном, они будут оставаться работать на нашей брянской земле. И так мы решим проблему врачей. Хотя мы ее уже решаем – за последние пять лет закупили 349 квартир и выдали молодым врачам. Когда они отработают в регионе десять лет, квартира будет их, перейдет в собственность. Приняли в прошлом году закон о том, что когда приходит молодой специалист, то получает "подъемный" миллион рублей.

– Тут, конечно, важно, чтобы они оставались в регионе. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, вообще есть какая-то нехватка медицинских кадров?

– Нехватка медицинских кадров, она есть везде, в том числе и у нас. Это проблема, но я бы не сказал, что она серьезная. Но она есть. То есть, грубо там, на 90% укомплектованы, где-то не хватает, да. Но замещение идет.

–У меня еще один вопрос, он не согласован, скажу вам честно, но я не могу его не задать. Когда в Брянскую область зашла первая ДРГ, в Климовский район, это был март 2023 года, в тот день я поехала туда, общалась с местными жителями. Там три села находятся возле границы. Какая там сейчас ситуация, как они живут? Предлагают ли власти им переехать?

– Мы всем предлагаем, у нас есть пункты временного размещения. Кто хочет, тот переезжает. Сегодня из 12800 человек, которые жили в пределах 10-15 километров от границы, остались 8800. Четыре тысячи жителей уехали. Мы предлагаем пункты временного проживания, но кто-то уезжает к родственникам. В пунктах временного проживания у нас находятся сегодня 561 человек, но в основном это из Курска и Донецка. И частично живут вот с этих приграничных территорий.

– А есть ли вообще какая-то возможность выделять им жилье, сертификаты, если дома не разрушены, но жить там опасно?