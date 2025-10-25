Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО ночью сбили 121 украинский БПЛА - РИА Новости, 25.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 25.10.2025 (обновлено: 09:01 25.10.2025)
Силы ПВО ночью сбили 121 украинский БПЛА
Вооруженные силы ночью сбили 121 дрон ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.10.2025
Силы ПВО ночью сбили 121 украинский БПЛА над 14 регионами России

© РИА Новости / Сергей Мирный
ЗРК "Тор-М2"
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 121 дрон ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали:
  • 20 БПЛА — в Ростовской области;
  • 19 — в Волгоградской;
  • 17 — в Брянской;
  • 12 — в Калужской;
  • 11 — в Смоленской;
  • по девять — в Белгородской области и Московском регионе;
  • по восемь — в Воронежской и Ленинградской областях;
  • по два — в Новгородской, Рязанской и Тамбовской;
  • по одному — в Тверской и Тульской.
ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
