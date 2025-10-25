https://ria.ru/20251025/bespilotniki-2050527094.html
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Ленобластью
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Ленобластью
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Ленинградской областью, воздушная опасность отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 25.10.2025
ленинградская область
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Ленобластью
