В Воронежской области уничтожили четыре БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:09 25.10.2025
В Воронежской области уничтожили четыре БПЛА
Четыре беспилотника уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
воронежская область
воронеж
борисоглебск
александр гусев (губернатор)
воронежская область, воронеж, борисоглебск, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Борисоглебск, Александр Гусев (губернатор)
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" . Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО в одном районе и одном городском округе Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее четырех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что ранее объявленная угроза непосредственного удара БПЛА в Воронеже, Борисоглебске и Бутурлиновском районе отменена.
"Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже, Борисоглебске и Бутурлиновском районе. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона", - отметил он.
ЗРК Тор-М2
В Ленобласти уничтожили несколько беспилотников
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьВоронежБорисоглебскАлександр Гусев (губернатор)
 
 
