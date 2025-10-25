https://ria.ru/20251025/bespilotniki-2050516862.html
В Воронежской области уничтожили четыре БПЛА
В Воронежской области уничтожили четыре БПЛА - РИА Новости, 25.10.2025
В Воронежской области уничтожили четыре БПЛА
Четыре беспилотника уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
воронежская область
воронеж
борисоглебск
александр гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили четыре БПЛА
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Воронежской области