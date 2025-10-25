Рейтинг@Mail.ru
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву после освобождения - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 25.10.2025 (обновлено: 18:56 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/belousov-2050604428.html
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву после освобождения
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву после освобождения - РИА Новости, 25.10.2025
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву после освобождения
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T18:43:00+03:00
2025-10-25T18:56:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
москва
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050583053_0:118:1200:793_1920x0_80_0_0_ea5de5f19a7b30392400aaabd5bfe3ec.jpg
https://ria.ru/20251019/azerbajdzhan-2049254169.html
азербайджан
баку
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050583053_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_932338298f1b49655f8fbe294ca9f2c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, баку, москва, дмитрий киселев
В мире, Азербайджан, Баку, Москва, Дмитрий Киселев
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву после освобождения

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов прилетел в Москву после освобождения

© ФотоЕвгений Белоусов
Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото
Евгений Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку.
«

"Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой", — сказал он.

О вылете Белоусова из Баку сегодня сообщала представитель МИД России Мария Захарова.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Девятнадцатого октября журналист вернулся в Москву после освобождения из-под стражи.
Игорь Картавых - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву после освобождения
19 октября, 22:59
 
В миреАзербайджанБакуМоскваДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала