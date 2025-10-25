В Литве подтвердили восстановление движения через границу с Белоруссией

"В 12:00 (совпадает с мск) было принято решение о возобновлении проверки и пропуска людей и транспортных средств через закрытые пункты пропуска... Такое решение было принято после оценки ситуации и имеющейся информации, в том числе от военно-воздушных сил, об инцидентах с запуском воздушных шаров из Белоруссии в Литву прошлой ночью", - сказал Любаев в эфире радио LRT.