В Литве подтвердили восстановление движения через границу с Белоруссией

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Движение через границу Литвы с Белоруссией восстановлено, заявил глава литовской службы охраны государственной границы Рустам Любаев.
Литва закрыла с вечера пятницы два оставшихся КПП "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией до полудня субботы из-за налета метеозондов, заявила ранее литовский премьер-министр Инга Ругинене.
"В 12:00 (совпадает с мск) было принято решение о возобновлении проверки и пропуска людей и транспортных средств через закрытые пункты пропуска... Такое решение было принято после оценки ситуации и имеющейся информации, в том числе от военно-воздушных сил, об инцидентах с запуском воздушных шаров из Белоруссии в Литву прошлой ночью", - сказал Любаев в эфире радио LRT.
Премьер Литвы отмечала, что если инциденты с воздушными шарами повторятся, Вильнюс будет закрывать границу на более длительный срок.