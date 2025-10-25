Рейтинг@Mail.ru
В Литве подтвердили восстановление движения через границу с Белоруссией - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/belorussiya-2050574207.html
В Литве подтвердили восстановление движения через границу с Белоруссией
В Литве подтвердили восстановление движения через границу с Белоруссией - РИА Новости, 25.10.2025
В Литве подтвердили восстановление движения через границу с Белоруссией
Движение через границу Литвы с Белоруссией восстановлено, заявил глава литовской службы охраны государственной границы Рустам Любаев. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T14:15:00+03:00
2025-10-25T14:15:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892766718_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_7a07992a924f8424e7101e07f3d8b29e.jpg
https://ria.ru/20251025/vyezd-2050530548.html
литва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892766718_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9701e35952bf18fc2a88be8520ee26da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, белоруссия
В мире, Литва, Белоруссия
В Литве подтвердили восстановление движения через границу с Белоруссией

Литва восстановила движение через границу с Белоруссией после инцидента с шарами

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПогранпереход "Видзы" на белорусско-литовской границе
Погранпереход Видзы на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Погранпереход "Видзы" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Движение через границу Литвы с Белоруссией восстановлено, заявил глава литовской службы охраны государственной границы Рустам Любаев.
Литва закрыла с вечера пятницы два оставшихся КПП "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией до полудня субботы из-за налета метеозондов, заявила ранее литовский премьер-министр Инга Ругинене.
"В 12:00 (совпадает с мск) было принято решение о возобновлении проверки и пропуска людей и транспортных средств через закрытые пункты пропуска... Такое решение было принято после оценки ситуации и имеющейся информации, в том числе от военно-воздушных сил, об инцидентах с запуском воздушных шаров из Белоруссии в Литву прошлой ночью", - сказал Любаев в эфире радио LRT.
Премьер Литвы отмечала, что если инциденты с воздушными шарами повторятся, Вильнюс будет закрывать границу на более длительный срок.
Грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Белоруссии назвали число грузовиков, ожидающих выезда в Литву
Вчера, 07:45
 
В миреЛитваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала