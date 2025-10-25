Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ осудили нападки властей Армении на церковь
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
05:10 25.10.2025
В РПЦ осудили нападки властей Армении на церковь
В РПЦ осудили нападки властей Армении на церковь - РИА Новости, 25.10.2025
В РПЦ осудили нападки властей Армении на церковь
Власти Армении превышают свои полномочия нападками и угрозами в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ), она по закону отделена от государства - армянский... РИА Новости, 25.10.2025
религия
в мире
армения
россия
ереван
никол пашинян
николай балашов
гарегин ii
Новости
В РПЦ осудили нападки властей Армении на церковь

Протоиерей Балашов: власти Армении превышают свои полномочия, нападая на ААЦ

Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Власти Армении превышают свои полномочия нападками и угрозами в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ), она по закону отделена от государства - армянский народ относится к ней "с великим уважением" и не давал премьеру Николу Пашиняну полномочий реформировать ее по своему усмотрению, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
В среду, выступая в парламенте, Пашинян пригрозил отобрать у ААЦ храмы, находящиеся в собственности государства и безвозмездном пользовании церкви, поскольку "там нет духовной жизни". По мнению политика, местом, где "есть духовная жизнь", является монастырь Ованаванк, настоятелем которого был иерей Арам Асатрян (ранее католикос всех армян Гарегин II лишил Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви). Также, по данным СМИ, Пашинян заявил в парламенте, что глава ААЦ Гарегин II уже не является представителем духовенства, а его брат, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас, по словам Пашиняна, и вовсе "агент КГБ".
Монастырь Эчмиадзин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Глава Форума армянских союзов Европы раскритиковал атаки на ААЦ
22 октября, 18:30
"Создается впечатление, что нынешний лидер правительства Армении решил вступить в неравную борьбу с национальными духовными устоями и в этих целях прибегает к преследованиям и оскорблениям иерархов церкви и вообще ее священнослужителей, арестам духовенства, угрозам изъятия церковных зданий. Возможно, это происходит под влиянием внешних сил, поскольку подобные идеи явно не отражают чувств армянского народа, который к своей церкви относится с великим уважением и не давал Пашиняну полномочий на ее реформирование по собственному произволу", - сказал Балашов.
Он добавил, что согласно армянскому законодательству, церковь отделена от государства и представители власти не имеют права вмешиваться в ее дела. "Политический деятель светского государства не имеет права вмешиваться в строй церковной жизни, определяемый каноническими установлениями самой церкви. Конституция Армении гарантирует свободу деятельности религиозных организаций и подчеркивает, что они наделены автономностью и отделены от государства. Таким образом, премьер-министр преступает подобными высказываниями свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководства", - подчеркнул советник патриарха.
Он также напомнил, что согласно той же армянской конституции, государство обязалось признавать "исключительную миссию Армянской апостольской святой церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности". "Опыт истории убедительно показывает, что борьба с верой людей и с церковью неизбежно кончается поражением, а ее хулители покрывают себя позором", - заключил собеседник агентства.
Участники акции в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Сторонники Карапетяна организовали паломничество в духовный центр ААЦ
19 октября, 18:17
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Главы армянских епархий обвинили власти в намерении разрушить ААЦ
17 октября, 01:56
 
РелигияВ миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянНиколай БалашовГарегин IIАрмянская апостольская церковьFacebook
 
 
