Анохин: новый цех заработал на предприятии в Смоленской области

Отмечается, что цех позволит выпускать линейку грузовых вагонов, в том числе полувагоны, платформы и цистерны. Общий объем производства предприятия вырастет до 7,5 тысячи единиц продукции в год.

В этом году в цехе запущено производство полувагонов. Со следующего начнется изготовление цистерн для транспортировки различных грузов. Кроме того, на предприятии производится продукция для железнодорожного подвижного состава.