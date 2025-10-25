https://ria.ru/20251025/anokhin-2050622516.html
Анохин: новый цех заработал на предприятии в Смоленской области
Анохин: новый цех заработал на предприятии в Смоленской области
Новый производственный цех начал работу на Рославльском вагоноремонтном заводе в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 25.10.2025
смоленская область
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новый производственный цех начал работу на Рославльском вагоноремонтном заводе в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Отмечается, что цех позволит выпускать линейку грузовых вагонов, в том числе полувагоны, платформы и цистерны. Общий объем производства предприятия вырастет до 7,5 тысячи единиц продукции в год.
Работы стартовали в марте 2024 года. В создание нового производства вложено более 2,7 миллиарда рублей, значительная часть которых — льготный заем федерального Фонда развития промышленности
"Новый комплекс позволит выпускать продукцию в соответствии с современными требованиями отрасли и выполнять задачи импортозамещения, поставленные президентом Владимиром Владимировичем Путиным", – написал в своем телеграм-канале Анохин
В этом году в цехе запущено производство полувагонов. Со следующего начнется изготовление цистерн для транспортировки различных грузов. Кроме того, на предприятии производится продукция для железнодорожного подвижного состава.
"Благодаря вводу нового цеха предприятие укрепляет позиции не только на российском рынке, но и в дружественных государствах, куда поставляется продукция. Это Республики Казахстан, Беларусь
, Узбекистан", – сказал Анохин.
Глава региона поздравил руководство и коллектив завода со значимым этапом развития предприятия.