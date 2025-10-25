Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за аэростатов - РИА Новости, 25.10.2025
22:25 25.10.2025
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за аэростатов
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за аэростатов
Аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в направлении аэропорта.
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за аэростатов

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в направлении аэропорта.
"Решение ввести ограничения в воздушном пространстве связаны с движением одного или более аэростатов в направлении аэропорта Вильнюса", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook*.
Отмечается, что ограничения будут действовать до 02.00 мск.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Международный аэропорт Вильнюса в Литве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Работу аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановили из-за метеозондов
24 октября, 23:56
 
В миреВильнюс
 
 
