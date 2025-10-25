https://ria.ru/20251025/aeroport-2050624490.html
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за аэростатов
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за аэростатов - РИА Новости, 25.10.2025
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за аэростатов
Аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в направлении аэропорта. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T22:25:00+03:00
