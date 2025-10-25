Аэрофлот обновляет детское меню и детские дорожные наборы

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Аэрофлот с 25 октября обновляет детское меню и состав бесплатных детских дорожных наборов, сообщает перевозчик.

Дата выбрана не случайно — в этот день в большинстве российских школ начинаются осенние каникулы.

Авторы нового детского меню — шеф-повара АО "Аэромар" (входит в группу "Аэрофлот") Александр Лисицин и Руслан Муталиев.

"Оба повара сами являются родителями и потому подошли к созданию блюд с особой заботой, любовью и вниманием. При разработке нового детского рациона Александр и Руслан вдохновлялись принципом использования натуральных ингредиентов: свежих овощей и фруктов, богатых витаминами, а также продуктов, которые нравятся детям, а родители считают полезными", - говорится в сообщении.

На ряде рейсов бесплатное спецпитание для детей можно заказать заблаговременно.

Помимо нового меню, пассажиров всех классов обслуживания в возрасте от 3 до 11 лет включительно ожидают обновленные бесплатные детские наборы. На рейсах из Москвы детям вручат рюкзаки-трансформеры, а в обратном направлении — сумки-трансформеры. В зависимости от продолжительности рейса, детей ждут разные варианты наполнения: занимательный журнал с заданиями, мини-игры, канцелярские принадлежности и сувениры от Аэрофлота.