Захарова рассказала, как Запад пытался сорвать саммит в Будапеште

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Запад запустил целую информационную кампанию о якобы отмене саммита РФ-США в Будапеште, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Буквально за последние несколько дней мы видели информационную атаку с участием всего: искусственного интеллекта и традиционных СМИ, и корреспондентов в связи с теми переговорами, которые должны были состояться в Будапеште. Посмотрите, какая была ситуация: страны договорились и готовились к встрече, но была запущена такая информационная кампания, которая формировала у людей во всем мире ощущение того, что все идет якобы к их отмене... Люди должны были бы до принятия решения внутри себя согласиться, что эти переговоры не нужны, не состоятся, что что-то должно с ними произойти", - сказала она в ходе сессии VIII Глобального форума молодых дипломатов.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, страны Запада заявляют о борьбе с дезинформацией, но на самом деле сами генерируют ее в промышленных масштабах, в том числе с применением нейросетей.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Путин в четверг сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи.