Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, как Запад пытался сорвать саммит в Будапеште - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 24.10.2025 (обновлено: 17:49 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/zakharova-2050443510.html
Захарова рассказала, как Запад пытался сорвать саммит в Будапеште
Захарова рассказала, как Запад пытался сорвать саммит в Будапеште - РИА Новости, 24.10.2025
Захарова рассказала, как Запад пытался сорвать саммит в Будапеште
Запад запустил целую информационную кампанию о якобы отмене саммита РФ-США в Будапеште, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:45:00+03:00
2025-10-24T17:49:00+03:00
в мире
россия
будапешт
сша
владимир путин
мария захарова
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
https://ria.ru/20251024/zaharova-2050364116.html
россия
будапешт
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, будапешт, сша, владимир путин, мария захарова, дональд трамп
В мире, Россия, Будапешт, США, Владимир Путин, Мария Захарова, Дональд Трамп
Захарова рассказала, как Запад пытался сорвать саммит в Будапеште

Захарова: Запад запустил информационную кампанию о якобы отмене саммита РФ и США

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Запад запустил целую информационную кампанию о якобы отмене саммита РФ-США в Будапеште, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Буквально за последние несколько дней мы видели информационную атаку с участием всего: искусственного интеллекта и традиционных СМИ, и корреспондентов в связи с теми переговорами, которые должны были состояться в Будапеште. Посмотрите, какая была ситуация: страны договорились и готовились к встрече, но была запущена такая информационная кампания, которая формировала у людей во всем мире ощущение того, что все идет якобы к их отмене... Люди должны были бы до принятия решения внутри себя согласиться, что эти переговоры не нужны, не состоятся, что что-то должно с ними произойти", - сказала она в ходе сессии VIII Глобального форума молодых дипломатов.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, страны Запада заявляют о борьбе с дезинформацией, но на самом деле сами генерируют ее в промышленных масштабах, в том числе с применением нейросетей.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Путин в четверг сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Захарова сравнила пропаганду в Западной Европе с нацистской и фашисткой
Вчера, 14:11
 
В миреРоссияБудапештСШАВладимир ПутинМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала