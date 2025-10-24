Даже в Брюсселе не верят в успех санкций, заявила Захарова

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Даже в Брюсселе не верят в успех санкций против России, но упорно следуют самоубийственному для ЕС курсу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Еще накануне принятия 19-го "пакета" (глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас - ред.) заявила, что ЕС уже приступил к работе над следующим. Получается, что даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжают этот становящийся все более самоубийственным для самого Евросоюза курс", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.