За новым пакетом санкций ЕС последуют жесткие шаги России, заявила Захарова

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия даст ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза, последуют действенные жесткие шаги, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава евродипломатии Кая Каллас в четверг отметила, что Европейский союз принял 19-й пакет санкций против Российской Федерации.
"Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза последуют действенные жесткие шаги", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.