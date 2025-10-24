Рейтинг@Mail.ru
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новые санкции, заявила Захарова - РИА Новости, 24.10.2025
17:30 24.10.2025 (обновлено: 17:31 24.10.2025)
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новые санкции, заявила Захарова
Брюссель старательно "поскреб по сусекам", чтобы наполнить 19-й пакет санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.10.2025
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новые санкции, заявила Захарова

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Брюссель старательно "поскреб по сусекам", чтобы наполнить 19-й пакет санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Брюсселе старательно "поскребли по сусекам" для того, чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный "пакет", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
МИД России раскритиковал новый пакет санкций ЕС как нелегитимный
дополняется ...
 
В миреБрюссельМария ЗахароваЕвросоюзРоссия
 
 
