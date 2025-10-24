https://ria.ru/20251024/zakharova-2050439189.html
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новые санкции, заявила Захарова
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новые санкции, заявила Захарова - РИА Новости, 24.10.2025
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новые санкции, заявила Захарова
Брюссель старательно "поскреб по сусекам", чтобы наполнить 19-й пакет санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:30:00+03:00
2025-10-24T17:30:00+03:00
2025-10-24T17:31:00+03:00
в мире
брюссель
мария захарова
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20251024/sanktsii-2050438233.html
брюссель
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, мария захарова, евросоюз, россия
В мире, Брюссель, Мария Захарова, Евросоюз, Россия
ЕС поскреб по сусекам, чтобы собрать новые санкции, заявила Захарова
Захарова заявила, что ЕС было тяжело наполнить 19-й пакет санкций против России