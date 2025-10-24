Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему банки воюют за деньги вкладчиков - РИА Новости, 24.10.2025
02:17 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/vkladchiki-2050239707.html
Эксперт объяснил, почему банки воюют за деньги вкладчиков
Эксперт объяснил, почему банки воюют за деньги вкладчиков - РИА Новости, 24.10.2025
Эксперт объяснил, почему банки воюют за деньги вкладчиков
Опережающее повышение ставок по вкладам связано со стремлением банков не допустить оттока ликвидности в меняющихся условиях, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T02:17:00+03:00
2025-10-24T02:17:00+03:00
экономика
вклады
https://ria.ru/20251023/nalog-2049969598.html
экономика, вклады
Экономика, Вклады
Эксперт объяснил, почему банки воюют за деньги вкладчиков

Дмитрий Михайлов: банки стремятся удержать клиентов высокими ставками по вкладам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудница банка за работой
Сотрудница банка за работой - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудница банка за работой. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Опережающее повышение ставок по вкладам связано со стремлением банков не допустить оттока ликвидности в меняющихся условиях, рассказал агентству "Прайм" операционный директор ГК Cosmovisa ("Кредитный помощник") Дмитрий Михайлов.
«
"Сейчас банки сталкиваются с массовым оттоком ликвидности: в октябре–декабре истекают большие объемы "высокодоходных" вкладов, которые население открывало в предыдущие месяцы на фоне пиковых ставок. А новые условия по депозитам кажутся многим людям менее привлекательными", — рассуждает он.
Многие просто выводят деньги или держат их на краткосрочных вкладах, дожидаясь более выгодных предложений. А кто-то направляет на потребление, тем более, ставки по кредитам начали снижаться.
На этом фоне банкам важно не потерять базу фондирования и зафиксировать "длинные деньги", пока они не разошлись по более ликвидным инструментам, или не стали еще дороже, заключил Михайлов.
ЭкономикаВклады
 
 
