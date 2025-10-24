Эксперт объяснил, почему банки воюют за деньги вкладчиков

"Сейчас банки сталкиваются с массовым оттоком ликвидности: в октябре–декабре истекают большие объемы "высокодоходных" вкладов, которые население открывало в предыдущие месяцы на фоне пиковых ставок. А новые условия по депозитам кажутся многим людям менее привлекательными", — рассуждает он.

Многие просто выводят деньги или держат их на краткосрочных вкладах, дожидаясь более выгодных предложений. А кто-то направляет на потребление, тем более, ставки по кредитам начали снижаться.

На этом фоне банкам важно не потерять базу фондирования и зафиксировать "длинные деньги", пока они не разошлись по более ликвидным инструментам, или не стали еще дороже, заключил Михайлов.