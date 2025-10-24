https://ria.ru/20251024/vkladchiki-2050239707.html
Эксперт объяснил, почему банки воюют за деньги вкладчиков
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.
Опережающее повышение ставок по вкладам связано со стремлением банков не допустить оттока ликвидности в меняющихся условиях, рассказал агентству "Прайм"
операционный директор ГК Cosmovisa ("Кредитный помощник") Дмитрий Михайлов.
"Сейчас банки сталкиваются с массовым оттоком ликвидности: в октябре–декабре истекают большие объемы "высокодоходных" вкладов, которые население открывало в предыдущие месяцы на фоне пиковых ставок. А новые условия по депозитам кажутся многим людям менее привлекательными", — рассуждает он.
Многие просто выводят деньги или держат их на краткосрочных вкладах, дожидаясь более выгодных предложений. А кто-то направляет на потребление, тем более, ставки по кредитам начали снижаться.
На этом фоне банкам важно не потерять базу фондирования и зафиксировать "длинные деньги", пока они не разошлись по более ликвидным инструментам, или не стали еще дороже, заключил Михайлов.