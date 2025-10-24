Научно-популярные турмаршруты будут развивать в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Научно-популярные туристические маршруты будут развивать в Краснодарском крае, сейчас на Кубани действует шесть тематических экскурсий, сообщили в пресс-службе администрации региона.
О планах на развитие молодежного и научно-популярного туризма стало известно на окружном форуме "Студтуризм ЮФО-2025" в Ростове-на-Дону.
"В Краснодарском крае действуют шесть научно-популярных экскурсий… А также научно-популярная экскурсия "Нескучно-научно" в кубанской столице, которую разработали сотрудники краевого Центра развития курортов и туризма. Согласно дорожной карте, в крае сформируют туристские маршруты научно-популярной тематики и концепцию развития направления в целом", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.
Тематические туры доступны в том числе в Сочи и Адлере. План развития научно-популярного туризма на Кубани, согласно данным пресс-службы, разработан до 2030 года. Кроме того, будет разработан календарь мероприятий, реестр объектов научно-популярного туризма и программы подготовки специалистов по направлению в региональных вузах.