ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых.

"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении.

Точно такая же формулировка была в двух предыдущих заявлениях, в сентябре и июле.