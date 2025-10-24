Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке - РИА Новости, 24.10.2025
13:46 24.10.2025
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке - РИА Новости, 24.10.2025
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке
Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости... РИА Новости, 24.10.2025
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://ria.ru/20251024/tsb-2050341020.html
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке

ЦБ заявил о сохранении нейтрального сигнала по ключевой ставке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых.
"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении.
Точно такая же формулировка была в двух предыдущих заявлениях, в сентябре и июле.
ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, а в сентябре - еще на 1 процентный пункт.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%
