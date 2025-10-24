Блогера, шутившего над блокадниками, приговорили к обязательным работам

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд в Москве назначил 80 часов обязательных работ TikTok-блогеру Илье Костякову, который удивлялся, как жители блокадного Ленинграда три года прожили без "бабл-ти", и стал фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в суде.

Там пояснили, что его привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях в соцсети TikTok

« "Постановлением мирового судьи Костяков Илья Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 5.26 КоАП РФ . Суд назначил административное наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов", - сказали в суде.

Кроме того, Костякова оштрафовали на 450 тысяч рублей по трем протоколам за пропаганду в TikTok нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения.

Ранее суд уже оштрафовал его на 750 тысяч рублей по пяти протоколам за пропаганду ЛГБТ*.

В конце августа в отношении Костякова, на видео которого обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина , завели уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Бутырский суд Москвы избрал блогеру, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea, запрет определенных действий, в рамках которого он не может покидать дом в ночное время.