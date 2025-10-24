Рейтинг@Mail.ru
Блогера, шутившего над блокадниками, приговорили к обязательным работам
14:54 24.10.2025
Блогера, шутившего над блокадниками, приговорили к обязательным работам
Блогера, шутившего над блокадниками, приговорили к обязательным работам - РИА Новости, 24.10.2025
Блогера, шутившего над блокадниками, приговорили к обязательным работам
Суд в Москве назначил 80 часов обязательных работ TikTok-блогеру Илье Костякову, который удивлялся, как жители блокадного Ленинграда три года прожили без... РИА Новости, 24.10.2025
москва, ленинград, россия, екатерина мизулина, tiktok, лига безопасного интернета
Москва, Ленинград, Россия, Екатерина Мизулина, TikTok, Лига безопасного интернета
Блогера, шутившего над блокадниками, приговорили к обязательным работам

Суд назначил блогеру, шутившему над блокадниками, 80 часов обязательных работ

© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд в Москве назначил 80 часов обязательных работ TikTok-блогеру Илье Костякову, который удивлялся, как жители блокадного Ленинграда три года прожили без "бабл-ти", и стал фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в суде.
Там пояснили, что его привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях в соцсети TikTok.
Блогер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Обвинение просит дать блогеру Шабутдинову восемь лет колонии
23 октября, 16:32
«
"Постановлением мирового судьи Костяков Илья Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 5.26 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов", - сказали в суде.
Кроме того, Костякова оштрафовали на 450 тысяч рублей по трем протоколам за пропаганду в TikTok нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения.
Ранее суд уже оштрафовал его на 750 тысяч рублей по пяти протоколам за пропаганду ЛГБТ*.
В конце августа в отношении Костякова, на видео которого обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, завели уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Бутырский суд Москвы избрал блогеру, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea, запрет определенных действий, в рамках которого он не может покидать дом в ночное время.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Андрей Сидоропуло - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Суд вынес приговор блогеру Сидоропуло
23 октября, 13:12
 
Москва, Ленинград, Россия, Екатерина Мизулина, TikTok, Лига безопасного интернета
 
 
