Япония обеспокоена военными тенденциями соседей, заявила премьер

ТОКИО, 24 окт – РИА Новости. Избранная во вторник премьер-министром Японии Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте заявила, что Токио беспокоят "военные тенденции" Китая, КНДР и России, при этом в российском МИД ранее отмечали, что Япония целенаправленно ужесточает риторику о мнимых угрозах со стороны РФ, пытаясь оправдать собственный курс на ускоренную милитаризацию.

"Вызывают беспокойство военные тенденции вокруг нашей страны соседних с нами стран: Китая , Северной Кореи и России . В такой международной обстановке я верну японскую внешнюю политику, которая могла бы с гордостью расцветать в центре мира", - сказала Такаити , трансляция выступления идет на сайте нижней палаты парламента.

В то же время премьер-министр высказалась за двусторонний диалог с Китаем на высшем уровне для создания стратегических и взаимовыгодных отношений.

В сентябре Япония провела совместные учения с США Resolute Dragon 25, которые включали испытания новейшего американского ракетного комплекса средней дальности Typhon. Комментируя ситуацию с размещением на базе ВС США "Ивакуни" батареи Typhon и с запланированными (на тот момент) учениями, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Токио проводит последовательный курс на ускоренную милитаризацию, в том числе наращивая учебно-тренировочную деятельность и военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном Москва неоднократно предупреждала японскую сторону о неприемлемости провокационной военной активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке , подчеркнула она.