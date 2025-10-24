Рейтинг@Mail.ru
13:34 24.10.2025 (обновлено: 13:41 24.10.2025)
Япония обеспокоена военными тенденциями соседей, заявила премьер
Япония обеспокоена военными тенденциями соседей, заявила премьер
в мире, япония, россия, китай, санаэ такаити, мария захарова
В мире, Япония, Россия, Китай, Санаэ Такаити, Мария Захарова
Япония обеспокоена военными тенденциями соседей, заявила премьер

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 24 окт – РИА Новости. Избранная во вторник премьер-министром Японии Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте заявила, что Токио беспокоят "военные тенденции" Китая, КНДР и России, при этом в российском МИД ранее отмечали, что Япония целенаправленно ужесточает риторику о мнимых угрозах со стороны РФ, пытаясь оправдать собственный курс на ускоренную милитаризацию.
"Вызывают беспокойство военные тенденции вокруг нашей страны соседних с нами стран: Китая, Северной Кореи и России. В такой международной обстановке я верну японскую внешнюю политику, которая могла бы с гордостью расцветать в центре мира", - сказала Такаити, трансляция выступления идет на сайте нижней палаты парламента.
В то же время премьер-министр высказалась за двусторонний диалог с Китаем на высшем уровне для создания стратегических и взаимовыгодных отношений.
В сентябре Япония провела совместные учения с США Resolute Dragon 25, которые включали испытания новейшего американского ракетного комплекса средней дальности Typhon. Комментируя ситуацию с размещением на базе ВС США "Ивакуни" батареи Typhon и с запланированными (на тот момент) учениями, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Токио проводит последовательный курс на ускоренную милитаризацию, в том числе наращивая учебно-тренировочную деятельность и военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном. Москва неоднократно предупреждала японскую сторону о неприемлемости провокационной военной активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке, подчеркнула она.
Resolute Dragon 25 вызвали обеспокоенность не только за рубежом, но и внутри самой Японии. Протест в связи с учениями и, в частности, с разворачиванием на базе Каноя на острова Кюсю около десяти корвертопланов Osprey, был выражен местным отделением Социал-демократической партии Японии. Партия предложила призвать правительство содействовать построению мира посредством диалога и дипломатии.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
