Войска "Юга" освободили два населенных пункта за неделю
Войска "Юга" освободили два населенных пункта за неделю - РИА Новости, 24.10.2025
Войска "Юга" освободили два населенных пункта за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населённые пункты Плещеевка и Дроновка в Донецкой Народной Республики, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2025
"Южная" группировка войск освободила Плещеевку и Дроновку в ДНР за неделю