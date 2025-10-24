Войска "Юга" освободили два населенных пункта за неделю

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населённые пункты Плещеевка и Дроновка в Донецкой Народной Республики, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Плещеевка и Дроновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.