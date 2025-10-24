Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" освободили два населенных пункта за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 24.10.2025 (обновлено: 13:21 24.10.2025)
Войска "Юга" освободили два населенных пункта за неделю
Войска "Юга" освободили два населенных пункта за неделю - РИА Новости, 24.10.2025
Войска "Юга" освободили два населенных пункта за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населённые пункты Плещеевка и Дроновка в Донецкой Народной Республики, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска "Юга" освободили два населенных пункта за неделю

"Южная" группировка войск освободила Плещеевку и Дроновку в ДНР за неделю

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населённые пункты Плещеевка и Дроновка в Донецкой Народной Республики, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Дроновку в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Дроновку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Дроновку в ДНР. Архивное фото
"За прошедшую неделю подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Плещеевка и Дроновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили Плещеевку в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили Плещеевку в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Плещеевку в ДНР. Архивное фото
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
