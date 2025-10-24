https://ria.ru/20251024/ssha-2050497639.html
Попавший под санкции США глава МВД Колумбии предложил "гринго идти домой"
МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти резко отреагировал на решение США внести его в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами OFAC, заявив о несправедливости и лицемерии американской антинаркотической политики.
Ранее министерство финансов США включило президента Колумбии Густаво Петро
, его супругу Веронику Алькосер, сына Николаса Петро и Армандо Бенедетти в санкционный список OFAC в рамках программы против лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Президент Петро назвал это решение парадоксальным, учитывая десятилетия его борьбы с наркоторговцами.
"В этой стране никто не верит, что я наркоторговец. Я никогда не заходил в дом ни одного наркоторговца. Для США
ненасильственное высказывание - то же самое, что быть наркоторговцем. Gringos go home (Гринго, идите домой)", - написал глава МВД в своем блоге в соцсети Х
.
Он также назвал декларируемую борьбу США с наркотиками вооруженным фарсом.
"Внесли в список OFAC за то, что я защищал достоинство страны и сказал, что президент Петро не является наркоторговцем, хотя я их ни в чём не оскорбил. Это доказывает, что всякая империя несправедлива и что их борьба с наркотиками - вооруженный фарс", - добавил министр внутренних дел Колумбии.