Попавший под санкции США глава МВД Колумбии предложил "гринго идти домой"

МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти резко отреагировал на решение США внести его в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами OFAC, заявив о несправедливости и лицемерии американской антинаркотической политики.

"Внесли в список OFAC за то, что я защищал достоинство страны и сказал, что президент Петро не является наркоторговцем, хотя я их ни в чём не оскорбил. Это доказывает, что всякая империя несправедлива и что их борьба с наркотиками - вооруженный фарс", - добавил министр внутренних дел Колумбии.