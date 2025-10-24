Рейтинг@Mail.ru
Россия видит попытки ЕС сорвать диалог с США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ssha-2050461716.html
Россия видит попытки ЕС сорвать диалог с США, заявил Дмитриев
Россия видит попытки ЕС сорвать диалог с США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.10.2025
Россия видит попытки ЕС сорвать диалог с США, заявил Дмитриев
РФ ВИДИТ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК СО СТОРОНЫ ЕВРОПЫ И БРИТАНИИ СОРВАТЬ ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ДИАЛОГ РОССИИ И США – ДМИТРИЕВ РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:55:00+03:00
2025-10-24T18:55:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Россия видит попытки ЕС сорвать диалог с США, заявил Дмитриев

Дмитриев: Россия видит попытки ЕС сорвать диалог РФ и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РФ ВИДИТ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК СО СТОРОНЫ ЕВРОПЫ И БРИТАНИИ СОРВАТЬ ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ДИАЛОГ РОССИИ И США – ДМИТРИЕВ
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала