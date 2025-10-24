Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД США заявил о якобы важности санкций против России - РИА Новости, 24.10.2025
18:08 24.10.2025 (обновлено: 18:09 24.10.2025)
Глава МВД США заявил о якобы важности санкций против России
Американский министр внутренних дел Даг Бургум заявил, что санкции США против России "крайне важны" для урегулирования на Украине. РИА Новости, 24.10.2025
Глава МВД США заявил о якобы важности санкций против России

Бургум заявил о якобы важности санкций против РФ для урегулирования на Украине

© AP Photo / Phelan M. EbenhackДаг Бургум
© AP Photo / Phelan M. Ebenhack
Даг Бургум. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Американский министр внутренних дел Даг Бургум заявил, что санкции США против России "крайне важны" для урегулирования на Украине.
"Санкции против России сейчас крайне важны для прекращения конфликта на Украине... Я настроен очень оптимистично в плане того, что давление, которое мы сможем оказать на Россию, приведет к завершению этого конфликта", - сказал Бургум, выступая на мероприятии аналитического центра "Фонд защиты демократий".
Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии РФ, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам
