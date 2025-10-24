МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили за сутки сразу четыре населенных пункта, среди них Першотравневое Днепропетровской области, Проминь Донецкой Народной Республики (ДНР), Бологовка Харьковской области и Дроновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Длительный украинский конфликт

Глава Евросовета Антониу Кошта не исключил, что Украине придется вести боевые действия в 2026 и 2027 годах, поэтому ЕС обеспечит ее необходимым финансированием.

Зеленский является ужасным лидером, который считает поражением перспективу завершения конфликта на Украине, уверена член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

Нежелание Киева продолжать диалог поощряется европейскими кураторами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу.

Активы России хотят потратить на Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала выработать новые варианты использования активов РФ для Киева и предложить их странам ЕС. Глава Евросовета рассчитывает принять решение по их использованию в декабре, ЕК поручено урегулировать "технические вопросы".

Еврокомиссия надеется предоставить Украине до конца 2025 года кредит на основе замороженных активов ЦБ РФ в размере 150 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. ЕК продолжает работу по подготовке Украине кредита на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

План Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

На Украине возможен мир

Президент США Дональд Трамп продолжает изучать способы оказать давление не только на Россию, но и на Владимира Зеленского с целью добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, присутствовавший на недавней встрече американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, уговаривал последнего пойти на территориальные уступки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Ситуация на фронте, ВСУ несут потери

Командный пункт 101-й отдельной бригады охраны генштаба Украины уничтожен в районе населенного пункта Коропы Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинское командование бросает солдат в "мясные штурмы" под Ямполем в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Украинская армия испытывает дефицит личного состава, из-за чего фронт "трещит по швам", заявила волонтер, глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

Удары вглубь РФ

Президент РФ Владимир Путин обещал "ошеломляющий ответ" не на поставки ракет Tomahawk Украине, а на попытки ударов вглубь России, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что заявление президента России Владимира Путина об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.

Решение президента США Дональда Трампа пересмотреть планы поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине стало шагом в правильном направлении, считает полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

США не поддерживают Киев в ООН