ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 24.10.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
На Краматорско-Дружковском направлении операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную... РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Операторы БПЛА уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Краматорском

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. На Краматорско-Дружковском направлении операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Сенатор" в момент ротации подразделений противника, сообщили в Минобороны России.
"При выполнении боевых задач операторами FPV-дронов зафиксировано передвижение бронетехники противника. Точными ударами дронов "Сенатор" был поражён и уничтожен на месте", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе воздушной разведки и выполнения боевых задач операторы беспилотных летательных аппаратов выявили и уничтожили автомобиль ВСУ с живой силой противника.
"Автомобиль был замечен в момент передвижения по открытой местности. После уточнения координат по нему был нанесён прицельный удар FPV-дроном, в результате чего техника и находившиеся в ней военнослужащие противника уничтожены", — добавили в Минобороны.
Российские военнослужащие
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
Вчера, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
