ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

"При выполнении боевых задач операторами FPV-дронов зафиксировано передвижение бронетехники противника. Точными ударами дронов "Сенатор" был поражён и уничтожен на месте", — говорится в сообщении.

"Автомобиль был замечен в момент передвижения по открытой местности. После уточнения координат по нему был нанесён прицельный удар FPV-дроном, в результате чего техника и находившиеся в ней военнослужащие противника уничтожены", — добавили в Минобороны.