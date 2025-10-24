https://ria.ru/20251024/spetsoperatsiya-2050253586.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
На Краматорско-Дружковском направлении операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную... РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы БПЛА уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Краматорском
ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. На Краматорско-Дружковском направлении операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Сенатор" в момент ротации подразделений противника, сообщили в Минобороны России.
"При выполнении боевых задач операторами FPV-дронов зафиксировано передвижение бронетехники противника. Точными ударами дронов "Сенатор" был поражён и уничтожен на месте", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе воздушной разведки и выполнения боевых задач операторы беспилотных летательных аппаратов выявили и уничтожили автомобиль ВСУ
с живой силой противника.
"Автомобиль был замечен в момент передвижения по открытой местности. После уточнения координат по нему был нанесён прицельный удар FPV-дроном, в результате чего техника и находившиеся в ней военнослужащие противника уничтожены", — добавили в Минобороны.